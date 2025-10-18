Ключевые моменты:

После лишения гражданства Геннадия Труханова позиции главы Одесского райсовета Виталия Барвиненко ослабли.

Депутаты «Доверяй делам» обвинили Барвиненко в кризисе и влиянии на мэра.

В партии обсуждают создание новых рабочих органов без участия Барвиненко.

После потери гражданства Труханова необходимо избрать нового руководителя партии.

Большинство депутатов пригрозили выходом из партии, если Барвиненко попытается возглавить ее.

Как сообщает издание «Думская», 16 октября на заседании фракции партии «Доверяй делам» депутаты возложили ответственность за текущее положение дел на Барвиненко. По мнению многих членов объединения, именно его влияние на мэра могло привести к такому катастрофическому финалу.

Собеседники издания утверждают, что в партии обсуждают создание новых рабочих органов без участия Барвиненко. Кроме того, после лишения Труханова гражданства необходимо избрать нового руководителя, чтобы избежать возможного запрета политсилы. Однако, по данным источников, большинство депутатов пригрозили выйти из партии, если Барвиненко попытается ее возглавить. Сам Труханов на заседании отсутствовал.

Как сообщалось ранее, Труханову готовят новое подозрение.

