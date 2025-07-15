Ключевые моменты:

ОМКФ-2025 пройдет в Киеве 24 сентября — 4 октября 2025 года;

Представлен новый постер фестиваля: образ Дюка на красном фоне в трещинах;

Слоган фестиваля: «Устойчивость в нашей ДНК».

Как пояснили организаторы кинофестиваля, нынешний постер является своеобразным отражением нынешнего состояния Украины — раскаленной, покрытой ранами и трещинами, но целостной и сильной.

Знаковый образ Одессы и Одесского международного кинофестиваля — Дюк — дополняет красное сердце как символ нашей человечности, стойкости и способности к сопереживанию. Это все подчеркивает слоган нынешнего ОМКФ — «Устойчивость в нашей ДНК».

Генеральный директор фестиваля Анна Мачух отметила, что трещины на постере — это не только следы травм, но и пути к обновлению. Сердце Дюка «бьётся и в Киеве», напоминая о культурной идентичности и силе искусства.

“Кто-то увидит в нем горящую землю, кто-то — нервную систему страны”, — отметила гендиректор.

ОМКФ-2025 остаётся одним из ключевых культурных событий Украины, несмотря на военные обстоятельства. Программа этого года будет как всегда насыщенной — национальные и европейские кинопремьеры, встречи с деятелями киноиндустрии, специальные показы.

Напомним, 25–27 июля 2025 года Одесса впервые принимает фестиваль «Виделкаfest». В программе — выступления украинских групп: «Карна», «Мертвый петух», «Курс Валют» и др, кинопоказы лучших украинских фильмов, литературные чтения, дискуссии, автограф-сессии.

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