«ОКО» – единственный в Украине фестиваль этнографического кино

Этнографический фестиваль «ОКО» проходит в шестой раз. Обычно фестивальная программа проходит в Болграде Одесской области и Софии – столице Болгарии. Основательница и директор фестиваля В этом году благодаря финансовой поддержке Евросоюза к постоянным локациям впервые присоединяются Киев и Одесса. 5 сентября в столице Украины состоится торжественное открытие фестиваля и показы основной программы. В Одессе зрители смогут увидеть семь фильмов фестивальной программы.

В этом году «ОКО» представляет 90 фильмов на 24 языках из 52 стран, охватив 5 континентов.

Где и как можно посмотреть фестивальные фильмы

Показы будут проходить в кинотеатре «Синема Сити» (ТРЦ FontanSky, Семафорный переулок, 4). Начало сеансов в 18:30. Билеты можно приобрести в кассе или на сайте.

8 сентября — Люди / People (2024) реж. Мачей Шлесицкий и Филипп Гиллесланд / Польша.

С началом войны в Украине пять женщин разного возраста и опыта оказываются вместе. В борьбе за себя и близких они становятся героинями трогательной и вдохновенной истории о смелости, самопожертвовании и несокрушимой силе человеческого духа.

9 сентября — Трилогия Поиска: Сепарация / Cognition Trilogy: Separation (2024) реж. София Гера / Украина.

Во время первой волны пандемии Настя, Влад, Антон и София покидают Киев и отправляются в живописное село Бакота. В полной изоляции от цивилизации они проводят недели среди природы — стихии, которая становится их убежищем и катализатором внутренних изменений.

10 сентября — Папина колыбельная / Dad’s Lullaby (2024) реж. Леся Дяк / Украина, Румыния, Хорватия.

Невидимые травмы, вызванные войной, отдаляют ветерана Сергея от семьи. До сих пор обремененный ответственностью за потерянные на войне жизни, он пытается восстановить отношения со своей женой Надеждой и их тремя сыновьями — Сашей, Артемом и Никитой.

11 сентября — День как день / The Basement (2024) реж. Роман Блажан / Франция, Украина.

В начале марта 2022 года российские войска оккупировали село Ягодное на севере Украины, превратив местную школу в штаб и заперев почти 400 жителей, среди которых 77 детей, в подвале на 27 дней. Среди пленных Ольга вела дневник на случай, если никто не выживет.

12 сентября — Немного чужая / A Bit of a Stranger (2024) реж. Светлана Лищинская / Украина, Германия, Швеция.

Четыре поколения украинок из одной семьи переживают и осмысливают разрушение своей национальной идентичности из-за полномасштабного вторжения России. Вместе и каждая в отдельности, они отправляются в эмоциональное путешествие под влиянием найденных воспоминаний и семейной истории.

13 сентября — Фото на память / A Picture to Remember (2023) реж. Ольга Черных / Украина, Франция, Германия. Этот фильм открывал Международный фестиваль документального кино в Амстердаме — IDFA 2023, крупнейший в мире форум документального кино.

Это рассказ-эссе о долгом и мучительном путешествии одной семьи через войну. Это попытка осмыслить, как три поколения украинских женщин — режиссер, ее мать и бабушка — пытаются найти способ жить дальше после тяжелых и повторяющихся потерь.

14 сентября — Гляделов / Glyadyelov. Focus On Infinity (2024) реж. Ксения Кравцова / Украина, Литва.

Работа была отмечена как лучший украинский полнометражный документальный фильм на Одесском международном кинофестивале 2024 года.

Александр Гляделов — украинский фотограф-документалист, который с начала 1980-х годов через свои работы создает летопись эпохи. Приднестровье, Чечня, Азербайджан, а с 2014-го — российско-украинская война. Он был уверен: полномасштабное вторжение России неизбежно.

