Ключевые моменты:

Озеро Катлабух в Одесской области заполнено лишь на 57% и до 1 июля может достичь мертвого объема.

Без источника воды могут остаться 15 тысяч местных жителей и более 8500 га сельхозугодий; организация водопользователей обратилась к властям.

Обращение к власти и возможные последствия

Организация водопользователей «Вода жизни», которая объединяет фермерские хозяйства, коммунальные предприятия, местных жителей и других потребителей воды в бассейне озера Катлабух, еще 17 июня 2025 года обратилась в Кабинет Министров, Минагрополитики, Одесскую ОГА и ряд других институтов с просьбой срочно вмешаться в чрезвычайную ситуацию.

В письме отмечается, что озеро Катлабух является единственным источником водоснабжения для населенных пунктов, расположенных на его берегу, и вода из него используется как на бытовые, так и на сельскохозяйственные нужды. Подчеркивается, что население не имеет другого источника воды, а колодцы уже начинают пересыхать.

На сегодня под угрозой остаться без источника воды находятся 15 тысяч местных жителей населенных пунктов Измаильского района. Кроме того, более 8500 гектаров сельскохозяйственных угодий оказались под угрозой гибели урожая, среди них — 2000 га ранних зерновых и 6000 га кукурузы, подсолнечника, бобовых и овощей. В зоне риска находятся более 30 фермерских хозяйств, большинство из которых являются малыми и средними предприятиями, играющими ключевую роль в трудоустройстве сельского населения.

В письме объясняется, что согласно правилам эксплуатации водохранилища Катлабух, после его наполнения до нормального подпорного уровня во время наводнения, в летний период с помощью насосной станции необходимо осуществлять подкачку воды для поддержания уровня на отметке нормального подпорного уровня. Однако такое наполнение этим летом не осуществлялось, что и привело к кризисной ситуации.

Организация водопользователей настаивает на скорейшем начале принудительного наполнения озера Катлабух, подчеркивая, что эта проблема является системной угрозой для жизни и благосостояния десятков тысяч людей.

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