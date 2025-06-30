Ключевые моменты:

На пункте пропуска «Орловка» из Румынии экстрадировали организатора группы, совершавшей поджоги на заказ.

27-летний мужчина руководил группой из 11 человек через Telegram, находясь за границей; всем участникам грозит до 10 лет заключения.

Детали преступной схемы и расследование

По данным Нацполиции, 27-летний безработный, который выехал из Украины в 2022 году, с помощью мессенджера Telegram сформировал преступную группу из 11 человек. Эта группа выполняла платные поджоги частного имущества граждан на территории всей Украины. Стоимость одного такого «заказа» колебалась от 500 до 3000 долларов США. Злоумышленники самостоятельно изготавливали «коктейли Молотова», проводили разведку объектов и фиксировали результаты своих действий на видео для отчета перед заказчиками.

В общем правоохранители зафиксировали поджоги четырех частных домов и пяти квартир, совершенные этой группой. В январе 2024 года исполнители были задержаны. Благодаря слаженной работе следователей Главного следственного управления и оперативников Департамента уголовного розыска впоследствии было установлено и местонахождение организатора.

После задержания в Румынии он был экстрадирован в Украину. Здесь суд уже избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Всем участникам группы сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины — умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное в составе организованной преступной группы. Сейчас досудебное расследование завершено, а дело передано в суд. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Читайте также: