Одесский дворик на улице Гоголя

Прогноз погоды в Одессе на 1 июля

Переменная облачность. Без осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 15-17°C, днем 26-28°C.

Температура морской воды 17-18°C.

Прогноз погоды в Одесской области на 1 июля

Переменная облачность. Без осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 12-17°C, днем 25-30°C.

На автодорогах области видимость хорошая.

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