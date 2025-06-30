Прогноз погоды в Одессе на 1 июля
Переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 15-17°C, днем 26-28°C.
Температура морской воды 17-18°C.
Прогноз погоды в Одесской области на 1 июля
Переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 12-17°C, днем 25-30°C.
На автодорогах области видимость хорошая.
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