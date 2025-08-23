Ключевые моменты:

  • Температура: в Одессе ночью 16-18°, днём 22-24°. По области ночью 13-18°, днём 21-26° тепла.
  • Ветер и осадки: ветер северо-западный, 9-14 м/с. Без существенных осадков, лишь днём по области местами возможны кратковременный дождь и гроза.

Погода в Одессе 24 августа

В городе ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит 16-18°, а днём поднимется до 22-24°. Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура морской воды: 20-21°. 

Погода в Одесской области 24 августа

На территории области также прогнозируется переменная облачность. Существенных осадков не ожидается, однако днём возможен кратковременный дождь и гроза. Температура ночью будет в пределах 13-18°, а днём — 21-26°. 

На автодорогах области видимость будет хорошей, погодные условия — безопасными.

