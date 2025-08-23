Ключевые моменты:

С 22 по 24 августа Летний театр Городского сада в Одессе принимает Odesa Beer Festival с крафтовым пивом и блюдами от уличных шеф-поваров.

Программа включает благотворительную аллею, аукционы, лотереи, выставку гильз, ярмарку мастеров, концерты и конкурсы.

Главная цель фестиваля — поддержка малого бизнеса и сбор средств на благотворительность. Фестиваль стал символом стойкости Одессы, где объединяются вкус, музыка и единство.

Насыщенная программа

Фестиваль предлагает насыщенную программу: большая благотворительная аллея, аукционы, выставка разрисованных гильз, лотерея и розыгрыши, ярмарка народных мастеров, роспись хной, портреты за донаты, конкурсы, крафтовые лакомства и живые концерты групп со всей Украины.

В целом это марафон благотворительных ярмарок крафтовых производителей Украины, где море крафтового пива, сувениры, лакомства и великолепная музыка сочетаются с главной целью — сбором средств на благотворительность.

Атмосфера праздника среди войны

Фестиваль — слово, ассоциирующееся с миром, но во времена полномасштабной войны оно обретает новый смысл. Выходной, лето, музыка — все это создает радостную атмосферу. Дети могут поиграть, полакомиться вкусностями, взрослые — насладиться холодным крафтовым пивом, выбрать сувенир или полезную вещь на память.

Ярмарка имеет компактный формат, созданный в лучших традициях фестиваля! Гостей ждет живописная локация и, как всегда, великолепная музыкальная программа! Самая вкусная крафтовая продукция со всей страны от лучших представителей малого бизнеса!

Организаторы напоминают, что здесь собрались мастера-пивовары и уличные шеф-повара, которые снова объединились для вас в одном месте, чтобы напомнить всему миру, что мы крепко держимся, потому что мы несгибаемы, и несмотря ни на что умеем наслаждаться жизнью! На площадке созданы гостевые зоны и множество сидячих мест.

И действительно, атмосфера особенная. Люди приходят семьями, потому что такое событие настраивает на хороший настрой, веру в победу и единство.

Традиция поддержки в период испытаний

Этот фестиваль — не первый в военное время в Одессе. Подобные мероприятия уже проводились ранее, как, например, тот, о котором писало «Одесское жизнь». Они стали символом стойкости города, где даже в самые сложные моменты находят силы для радости, поддержки бизнеса и благотворительности.

Вход на фестиваль бесплатный.

