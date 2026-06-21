Ключевые моменты:

Морская вода у берегов Одессы прогрелась до 19-20°C.

На море ожидается слабое волнение.

Погодные условия на побережье останутся благоприятными.

По данным синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, сегодня температура морской воды у берегов Одессы составит 19-20 градусов. То есть вода перестала быть обжигающе бодрящей и прохладной.

Стоит отметить, что температура моря около +20°С – это как раз тот самый порог, когда купание становится по-настоящему комфортным и безопасным для здоровья, особенно если речь идет о детях.

Сама погода вдоль побережья в это воскресенье обещает быть по-настоящему летней. Синоптики обещают день без существенных осадков, умеренный северный ветер со скоростью 6-11 м/с и легкое волнение моря. Днем воздух на пляжах прогреется до комфортных 24-29 градусов тепла.

Как сообщалось ранее, в Одессе официально открыли уже 27 пляжей.

Фото Анжелы Королевич