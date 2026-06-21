Ключевые моменты:
- Морская вода у берегов Одессы прогрелась до 19-20°C.
- На море ожидается слабое волнение.
- Погодные условия на побережье останутся благоприятными.
По данным синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, сегодня температура морской воды у берегов Одессы составит 19-20 градусов. То есть вода перестала быть обжигающе бодрящей и прохладной.
Стоит отметить, что температура моря около +20°С – это как раз тот самый порог, когда купание становится по-настоящему комфортным и безопасным для здоровья, особенно если речь идет о детях.
Сама погода вдоль побережья в это воскресенье обещает быть по-настоящему летней. Синоптики обещают день без существенных осадков, умеренный северный ветер со скоростью 6-11 м/с и легкое волнение моря. Днем воздух на пляжах прогреется до комфортных 24-29 градусов тепла.
Как сообщалось ранее, в Одессе официально открыли уже 27 пляжей.
Фото Анжелы Королевич