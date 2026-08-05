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Турция призвала Украину и Россию обеспечить безопасность гражданского судоходства в Черном море.

Возле Новороссийска беспилотник повредил турецкое грузовое судно, трое членов экипажа получили тяжелые ранения.

На борту находились 22 моряка, среди которых 13 граждан Турции; весь экипаж был эвакуирован.

Судно получило повреждения носовой и жилой частей, после удара на борту вспыхнул пожар.

В МИД Турции заявили о серьезной обеспокоенности атаками на гражданские суда и призвали не допустить новых подобных инцидентов.

Турция сделала жесткое заявление

Турция призвала Украину и Россию усилить меры по защите гражданского судоходства в Черном море после нового инцидента с турецким грузовым судном. После атаки беспилотника возле российского порта Новороссийск трое членов экипажа получили тяжелые ранения, а Анкара заявила о серьезной обеспокоенности безопасностью морских перевозок.

По информации турецких властей, грузовое судно, следовавшее в Турцию, было повреждено в результате удара беспилотника у побережья Черного моря неподалеку от российского порта Новороссийск.

На борту находились 22 члена экипажа, среди которых 13 граждан Турции. Всех моряков эвакуировали. По предварительным данным, трое членов экипажа получили тяжелые травмы.

В результате атаки были повреждены носовая часть и жилые помещения судна, после чего на борту вспыхнул пожар. Кто именно несет ответственность за удар, официально не сообщается.

В Министерстве иностранных дел Турции заявили, что внимательно следят за состоянием своих граждан и выражают серьезную обеспокоенность продолжающимися атаками на гражданские суда в акватории Черного моря.

Анкара подчеркнула, что, несмотря на предыдущие призывы к сторонам конфликта обеспечить безопасность морского судоходства, подобные инциденты продолжаются. Турецкие власти призвали Украину и Россию принять необходимые меры для предотвращения новых атак на гражданские суда.

Добавим, что в последние месяцы турецкие суда уже неоднократно подвергались атакам в Черном море.

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