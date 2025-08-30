Ключевые моменты

USAID официально закрывается после 63 лет работы, часть программ передана Госдепартаменту США.

В Одессе финансирование остановлено для проектов по поддержке ветеранов, которые теперь работают в волонтёрском формате.

Независимое издание «Интент» также ощутило паузу в финансировании, новые проекты не стартовали.

КП «Теплоснабжение города Одессы» потеряло источник поставки современной техники и оборудования, которым USAID помогало с начала войны.

USAID закрывается официально

Украина была среди главных получателей финансирования. В 2025 году агентство только на зарубежные проекты должно было оперировать бюджетом более $42 млрд, но администрация США решила закрыть большинство его программ, а оставшиеся перейдут под контроль Госдепартамента.

USAID создали ещё в 1961 году, и оно стало одним из крупнейших доноров гуманитарной помощи в мире.

Социальные проекты для ветеранов

В Одессе одним из главных партнёров USAID был “Veterans Hub Odesa”. Организация оказывала психологическую и юридическую поддержку ветеранам и семьям погибших в отдалённых громадах. После остановки финансирования проект работает реже и фактически перешёл на волонтёрские рельсы.

Поддержка независимых медиа

USAID финансировало деятельность Одесской областной организации «Комитет избирателей Украины», в частности её издание «Интент». Благодаря этой поддержке работало независимое медиа, однако из-за паузы в финансировании новые проекты так и не стартовали.

Помощь для теплоснабжения города

Особую роль поддержка USAID сыграла для коммунального предприятия «Теплоснабжение города Одессы». Благодаря программам агентства предприятие получило оборудование на сумму более 130 млн грн: трубы, генераторы, современные экскаваторы. Только в этом году Одесса успела получить техники почти на 13 млн грн, но дальнейшие поставки остановились.

