Ключевые моменты
- USAID официально закрывается после 63 лет работы, часть программ передана Госдепартаменту США.
- В Одессе финансирование остановлено для проектов по поддержке ветеранов, которые теперь работают в волонтёрском формате.
- Независимое издание «Интент» также ощутило паузу в финансировании, новые проекты не стартовали.
- КП «Теплоснабжение города Одессы» потеряло источник поставки современной техники и оборудования, которым USAID помогало с начала войны.
USAID закрывается официально
Украина была среди главных получателей финансирования. В 2025 году агентство только на зарубежные проекты должно было оперировать бюджетом более $42 млрд, но администрация США решила закрыть большинство его программ, а оставшиеся перейдут под контроль Госдепартамента.
USAID создали ещё в 1961 году, и оно стало одним из крупнейших доноров гуманитарной помощи в мире.
Социальные проекты для ветеранов
В Одессе одним из главных партнёров USAID был “Veterans Hub Odesa”. Организация оказывала психологическую и юридическую поддержку ветеранам и семьям погибших в отдалённых громадах. После остановки финансирования проект работает реже и фактически перешёл на волонтёрские рельсы.
Поддержка независимых медиа
USAID финансировало деятельность Одесской областной организации «Комитет избирателей Украины», в частности её издание «Интент». Благодаря этой поддержке работало независимое медиа, однако из-за паузы в финансировании новые проекты так и не стартовали.
Помощь для теплоснабжения города
Особую роль поддержка USAID сыграла для коммунального предприятия «Теплоснабжение города Одессы». Благодаря программам агентства предприятие получило оборудование на сумму более 130 млн грн: трубы, генераторы, современные экскаваторы. Только в этом году Одесса успела получить техники почти на 13 млн грн, но дальнейшие поставки остановились.
