Ловушки бюджетного поступления в вуз

В этом году каждый абитуриент имел право подать пять заявлений на бюджетное обучение. В каждом случае нужно было выставить приоритеты – какой вуз он выбрал бы первым, какой – вторым и т. д.

— Я не учел, когда выставлял приоритеты, что могу получить бюджетное место в одном из перечисленных вузов, — говорит Александр. — Поскольку у меня балл НМТ 179, бюджетное место мне предоставили в «Львовской политехнике», а я хочу учиться дома, в Одессе, по семейным обстоятельствам уезжать никуда не могу. Отказ от бюджетного места наказывается довольно жестко: в выбранный вуз ты уже идешь только по контракту. Поскольку я могу рассчитывать только на бюджет, мое обучение откладывается на неопределенный срок.

Действительно, такие ситуации случаются. И специалисты советуют: если вы хотите поступить в конкретный вуз, не указывайте пять приоритетов поступления – укажите один. И, при условии высокого балла НМТ, именно в этом вузе и получите место.

Второй ошибкой, которую допустили абитуриенты в этом году, и Александр в частности, было незнание того, что отказ от бюджетного места в конкретном вузе лишает их права учиться на бюджете в другом. Более того, этот отказ лишает их также права воспользоваться государственными грантами на частичную оплату обучения по контракту. Абитуриент, отказавшийся от бюджетного места, вынужден учиться только по контракту.

Третьим распространенным заблуждением было непонимание того, что конкурс на бюджет происходит с учетом не только результатов НМТ. На самом деле конкурсный балл рассчитывался с учетом коэффициентов четырех предметов НМТ. Баллы каждого предмета умножаются на свой коэффициент и суммируются. Проще говоря, на разных специальностях результаты по разным предметам НМТ имеют разный вес. Например, для очень популярной в этом году специальности «Менеджмент», математика «весит» больше, чем английский язык. Еще учитывался региональный коэффициент. Для вузов нашей области, где условия обучения считаются затруднительными, он составляет 1,07. Это означает, что сумма, рассчитанная ранее, умножалась еще и на этот коэффициент.

Бюджетных мест становится меньше?

Специальность «Строительство и гражданская инженерия» относится к приоритетным в государстве. Поддержка государства заключается в том, что абитуриенты даже с не очень высокими баллами имеют возможность поступить в Одесскую государственную академию строительства и архитектуры (ОДАБА). Если на экономические специальности и менеджмент, чтобы получить бюджетные места, нужно иметь результаты НМТ в 180 баллов и выше, то на специальность «Строительство и гражданская инженерия» достаточно 140-150 баллов. Прирост количества бюджетных мест за последние три года составляет 11%.

Также много обсуждали вопрос об увеличении категорий льготников, которые «забирают» бюджетные места у обычной категории абитуриентов.

– Этого не происходит, потому что если нам нужно бюджетное место, скажем, для ребенка участника боевых действий, мы обращаемся в Минобразования, и нам выделяют дополнительное бюджетное место, – говорит проректор ОДАБА по научно-педагогической работе, д.э.н., профессор Ирина Ажаман. – Кроме того, существует программа Министерства по делам ветеранов, по которой дети льготных категорий тоже получают финансовую поддержку на обучение. Поэтому нельзя говорить, что льготники лишают бюджетных мест других абитуриентов.

Действительно, нельзя так говорить, потому что в Одесской строительной академии я пообщалась с Ирой и Валей, обе имели НМТ по 110 баллов и обе представляли льготные категории. Но Ира, дочь погибшего воина ВСУ, стала студенткой, а вот Валя, переселенка из Луганской области, – нет. Ей не хватило бюджетных мест.

Морские специальности снова очень популярны

Национальный университет «Одесская морская академия» не может жаловаться на нехватку абитуриентов – отрасль становится все более популярной, и спрос на получение профессионального образования растет. Об этом свидетельствуют данные приемной комиссии, в которую поступает все больше заявлений о поступлении. В частности, в этом году их стало на треть больше. Все чаще в вуз идут на заочную форму обучения военные моряки, академия готовит кадры для рыболовецкого флота. И для многих абитуриентов главным является вопрос поступления на бюджет.

В 2023-2025 годах на специальность «Судоводство» НУ «Одесская морская академия» получала по 140 бюджетных мест. Льготники получали дополнительные бюджетные места.

В 2023-2024 годах в НУ «Одесская морская академия» судомеханическая и электромеханическая специальности имели специальную поддержку государства. Это означало, что если проходной балл НМТ составлял 130, а абитуриент имел 125, ему добавляли 5 баллов и он имел право претендовать на бюджетное место. В этом году специальностей с особой поддержкой государства в академии уже не было.

Медицинские специальности среди лидеров поступления

В этом году Одесским медуниверситетом по специальности «Медицина» было предложено 325 бюджетных мест. На специальность «Стоматология» после общеобразовательной школы и колледжа – всего по 5. По два из этих мест выделялось на льготные категории абитуриентов. Таким образом, на общий конкурс оставалось всего по 3.

– В 2023 году мы получили на 50 мест меньше, чем было предложено. Возможно, их отдали другим вузам, – говорит ответственная секретарь приемной комиссии Элина Мокриенко. – В прошлом и этом году сколько бюджетных мест предложили, столько нам и предоставили – 325.

Вступить в ОНУ возможно?

ОНУ имени Мечникова является классическим университетом с яркой историей, замечательными традициями, мощными научными школами. Но бюджетных мест, как оказалось, он получает очень и очень мало.

Например, на специальность «Биология и здоровье человека» в этом году предложено всего 6 бюджетных мест, по физике и астрономии – 13, технологии защиты окружающей среды – 5. Немного повезло химии, которая в этом году входит в перечень специальностей, поддерживаемых государством. Там может быть 35 бюджетных мест.

Эти цифры свидетельствуют, что даже с высокими баллами абитуриенту не гарантирован бюджет, потому что мест на некоторые специальности действительно немного.

Выводы и советы