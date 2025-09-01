Ключевые моменты:

  • Форум посвящен евроинтеграционным задачам в отношении национальных меньшинств и сохранению культурного наследия.
  • Будут обсуждать поддержку молодежи и решение актуальных проблем сообществ и коренных народов.

Особенности мероприятия

Диалог на форуме направлен на консолидацию позиций и решение актуальных проблем национальных сообществ. Место проведения будет сообщено зарегистрированным участникам с учетом требований безопасности накануне мероприятия.

Ожидается участие председателей ОГА и областного совета Одесской области, руководителей Государственной службы по этнополитике, Меджлиса крымскотатарского народа, а также представителей дипломатического корпуса и национально-культурных обществ Юга Украины. Организаторы обеспечат комфорт и соблюдение санитарных норм для всех участников. Форум станет важным шагом для развития межнационального диалога и укрепления единства в регионе.

