Прогноз погоды в Одессе на 5 сентября
Малооблачно до ясно. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 3-5 м/с.
Температура ночью 17-20°С, днем 25-28°С.
Температура морской воды 22-23°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 5 сентября
Ясно до малооблачно. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.
Температура ночью 14-20°С, днем 24-29°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Фото Анжелы Королевич