Прогноз погоды в Одессе на 5 сентября

Малооблачно до ясно. Без осадков.

Ветер северо-восточный, 3-5 м/с.

Температура ночью 17-20°С, днем 25-28°С.

Температура морской воды 22-23°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 5 сентября

Ясно до малооблачно. Без осадков.

Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью 14-20°С, днем 24-29°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

