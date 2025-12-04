Ключевые моменты:
- В Одессе и области 5 декабря прогнозируют сильный восточный ветер до 15–17 м/с.
- В регионе объявлено штормовое предупреждение первого (желтого) уровня.
- На пляжах сохраняется высокая минная опасность из-за шторма в Черном море.
- Погода: облачно, без существенных осадков, температура 7–9°С в Одессе и до 12°С по области.
Дождь, ветер и опасность мин на пляжах: что нужно знать одесситам
В одесской мэрии призывают горожан быть осторожными из-за сильного ветра и дождя: ограничить передвижение по городу, избегать нахождения под деревьями и линиями электропередач, а также не оставлять автомобили под деревьями и на дождеприемниках.
На пляжах из-за шторма в Черном море высока минная опасность. В случае обнаружения мин или похожих на них предметов ни в коем случае их не трогать, а сообщить о находке полицию по номеру 102.
Прогноз погоды в Одессе на 5 декабря
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе завтра облачно. Без существенных осадков.
Ветер восточный, 9-14 м/с, утром и днем порывы 15-17 м/с.
Температура ночью и днем 7-9°С тепла.
Прогноз погоды в Одесской области на 2 декабря
По Одесской области в пятницу облачно. Без существенных осадков.
Ветер восточный, 9-14 м/с, утром и днем местами порывы 15-17 м/с.
Температура ночью 4-9°С тепла, днем воздух прогреется до 7-12°С.
На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Автор фото – Сергей Курило