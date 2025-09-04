Ключевые моменты:

Восстановлено покрытие пандусов для комфортного и безопасного подъема и спуска.

Устранены неровности и повреждения, которые затрудняли передвижение людей с инвалидностью.

Что сделано

Выполненные работы включали комплексное восстановление покрытия пандусов, что должно обеспечить комфортный и безопасный подъем и спуск для людей на колясках и с другими особыми потребностями. Особое внимание уделили устранению неровностей и повреждений, которые ранее затрудняли передвижение лиц с ограниченными физическими возможностями.

Этот шаг является частью общей программы по улучшению доступности городской инфраструктуры в Одессе. Подземные переходы возле железнодорожного вокзала ежедневно используют тысячи людей, поэтому обеспечение их доступности для всех категорий граждан является приоритетной задачей городских властей.

Работы выполнены в рамках повышения стандартов безбарьерной среды в городе, что соответствует современным требованиям инклюзивности и заботы о людях с особыми потребностями. О завершении ремонта сообщила страница ЖКС Одессы.

