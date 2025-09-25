Прогноз погоды в Одессе на 26 сентября
Переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 8-10°С, днем 17-19°С.
Температура морской воды 18-19°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 26 сентября
Переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 5-10°С, местами до 2°С тепла, днем 15-20°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
