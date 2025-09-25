Сентябрь в сквере Мечникова, у бювета

Прогноз погоды в Одессе на 26 сентября

Переменная облачность. Без осадков.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 8-10°С, днем 17-19°С.

Температура морской воды 18-19°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 26 сентября

Переменная облачность. Без осадков.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 5-10°С, местами до 2°С тепла, днем 15-20°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

