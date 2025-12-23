Одесский пляж зимой, прогулка у моря

Ключевые моменты:

  • Прогнозируется похолодание в Одессе и в регионе.
  • Облачно с прояснениями.

Прогноз погоды в Одессе

24 декабря в городе будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью 1-3°С тепла,
  • днем 4-6°С тепла.

Прогноз погоды в Одесской области

В регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшие осадки. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.

Температура:

  • ночью от 2°С мороза до 3°С тепла,
  • днем 1-6°С тепла.

Стоит отметить, что на дорогах области видимость добра.

