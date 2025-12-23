Ключевые моменты:
- Прогнозируется похолодание в Одессе и в регионе.
- Облачно с прояснениями.
Прогноз погоды в Одессе
24 декабря в городе будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
Температура воздуха:
- ночью 1-3°С тепла,
- днем 4-6°С тепла.
Прогноз погоды в Одесской области
В регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшие осадки. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
Температура:
- ночью от 2°С мороза до 3°С тепла,
- днем 1-6°С тепла.
Стоит отметить, что на дорогах области видимость добра.
