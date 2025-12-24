Ключевые моменты:
- 25 декабря в Одессе и области осадки не прогнозируются, ожидается облачность с прояснениями.
- В Одессе ночью температура составит 4–6°С мороза, днем – 0–2°С мороза.
- В Одесской области ночью ожидается 4–9°С мороза, днем – от -4° до +1°С.
Прогноз погоды в Одессе на 25 декабря
По Одессе завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 4-6°С мороза, днем 0-2°С мороза.
Также напомним, что завтра, 25 декабря, в центре Одессы перекроют часть улиц в связи с проведением всеобщего щедрования «Рождество на побережье свободы».
Прогноз погоды в Одесской области на 25 декабря
По Одесской области Рождество обещает быть облачным с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 4-9°С мороза, днем от 4°С мороза до 1°С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.
