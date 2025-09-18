Прогноз погоды в Одессе на 18 сентября
Переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 12-14°С, днем 21-23°С.
Температура морской воды 18-19°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 18 сентября
Переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 9-14°С, днем 19-24°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
