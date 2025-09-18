На улице Гаванной в Одессе

Прогноз погоды в Одессе на 18 сентября

Переменная облачность. Без осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 12-14°С, днем 21-23°С.

Температура морской воды 18-19°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 18 сентября

Переменная облачность. Без осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 9-14°С, днем 19-24°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Выбор редакции:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме