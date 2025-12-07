Ключевые моменты:
- В городе Одесса: без осадков.
- Видимость на дорогах области добра.
Прогноз погоды в городе Одесса
8 декабря ожидается облачная погода без существенных осадков. Ветер дует с северо-восточного направления, скорость 9-14 м/с. Температура воздуха:
- ночью будет колебаться от +4 до +6°С
- днем – от +6 до +8°С.
Погода в Одесской области
Погода будет с облаками, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный со скоростью 9-14 м/с. Температура:
- ночью будет держаться в пределах +1…+6°С,
- днем – от +4 до +9°С.
На дорогах области видимость будет хорошей.
