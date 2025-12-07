Одесский пляж зимой, кормление чаек

Ключевые моменты:

  • В городе Одесса: без осадков.
  • Видимость на дорогах области добра.

Прогноз погоды в городе Одесса

8 декабря ожидается облачная погода без существенных осадков. Ветер дует с северо-восточного направления, скорость 9-14 м/с. Температура воздуха:

  • ночью будет колебаться от +4 до +6°С
  • днем – от +6 до +8°С.

Погода в Одесской области

Погода будет с облаками, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный со скоростью 9-14 м/с. Температура:

  • ночью будет держаться в пределах +1…+6°С,
  • днем – от +4 до +9°С.

На дорогах области видимость будет хорошей.

