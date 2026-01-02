Ключевые моменты:

Предупреждение I уровня (желтого) от Гидрометцентра Черного и Азовского морей для Одессы.

Порывы юго-западного ветра 15-17 м/с днем ​​2 января.

Следите за погодой, ограничьте передвижение.

Пляжная зона опасна: шторм усугубляет минную угрозу.

Следите за обновлением погоды

Гидрометцентр Черного и Азовского морей издал предупреждение о метеорологических явлениях I уровня (желтого) опасности для Одессы. Соответственно, днем ​​2 января в Одессе прогнозируются порывы юго-западного ветра со скоростью 15-17 м/с.

Одесский городской совет напоминает, что необходимо внимательно следите за обновлением погоды и проявлять бдительность. В случае ухудшения погодных условий ограничить передвижения и поездки, особенно пожилых людей, детей и беременных женщин.

Также необходимо быть осторожными вблизи деревьев, ведь сильный порывистый ветер и дождь могут привести к падению ветвей или кабелей. Не паркуйте автомобили под деревьями, линиями электропередач или на решетках дождеприемников.

Добавим, что сейчас очень опасна пляжная зона. Из-за шторма в Черном море растет минная угроза: мины могут сорваться с якорей, прибиться к берегу или дрейфовать вдоль побережья. Соответственно неконтролируемый подрыв возможен, особенно в шторм.

Если заметили морскую мину или подобный предмет – не прикасайтесь! Немедленно звоните по телефону 102.

Читайте также: Начало года с чистой воды: на проспекте Ярослава Мудрого открыли обновленный бювет.