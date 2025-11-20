Ключевые моменты:
- В Одессе и области 20 ноября 2025 введены экстренные отключения света.
- Графики отключений не действуют, так как ситуация внеплановая.
- Команду на введение экстренных отключений дала компания «Укрэнерго».
- Жителям, у которых есть свет, рекомендуют экономно использовать электроэнергию.
- Ситуация в энергосистеме может меняться в течение дня,
Не самым приятным для потребителей известием поделилась компания ДТЭК «Одесские электросети».
Как отметили в ДТЭК, команду на введение экстренных отключений дал регулятор – компания «Укрэнерго».
«Экстренные отключения проводятся вне графиков, потому что они вводятся в критических ситуациях, не запланировано и оперативно», – поясняют в ДТЭК.
Тем, у кого сейчас есть свет, настоятельно рекомендуют использовать электроэнергию бережно.
Также отметим, что ситуация в энергосистеме в течение дня может измениться. О возможных изменениях будет сообщено дополнительно.
