отключение света

Ключевые моменты:

  • В Одессе и области 20 ноября 2025 введены экстренные отключения света.
  • Графики отключений не действуют, так как ситуация внеплановая.
  • Команду на введение экстренных отключений дала компания «Укрэнерго».
  • Жителям, у которых есть свет, рекомендуют экономно использовать электроэнергию.
  • Ситуация в энергосистеме может меняться в течение дня,

Не самым приятным для потребителей известием поделилась компания ДТЭК «Одесские электросети».

Как отметили в ДТЭК, команду на введение экстренных отключений дал регулятор – компания «Укрэнерго».

«Экстренные отключения проводятся вне графиков, потому что они вводятся в критических ситуациях, не запланировано и оперативно», – поясняют в ДТЭК.

Тем, у кого сейчас есть свет, настоятельно рекомендуют использовать электроэнергию бережно.

Также отметим, что ситуация в энергосистеме в течение дня может измениться. О возможных изменениях будет сообщено дополнительно.

