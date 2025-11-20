Ключевые моменты:

В Одессе и области 20 ноября 2025 введены экстренные отключения света.

Графики отключений не действуют, так как ситуация внеплановая.

Команду на введение экстренных отключений дала компания «Укрэнерго».

Жителям, у которых есть свет, рекомендуют экономно использовать электроэнергию.

Ситуация в энергосистеме может меняться в течение дня,

Не самым приятным для потребителей известием поделилась компания ДТЭК «Одесские электросети».

Как отметили в ДТЭК, команду на введение экстренных отключений дал регулятор – компания «Укрэнерго».

«Экстренные отключения проводятся вне графиков, потому что они вводятся в критических ситуациях, не запланировано и оперативно», – поясняют в ДТЭК.

Тем, у кого сейчас есть свет, настоятельно рекомендуют использовать электроэнергию бережно.

Также отметим, что ситуация в энергосистеме в течение дня может измениться. О возможных изменениях будет сообщено дополнительно.