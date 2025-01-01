Праздники и события 1 января: почему Новый год празднуют именно в этот день

Новый Год

В наше время в большинстве стран Новый год наступает 1 января. Однако не все знают, почему именно эта дата стала началом отсчета. В 46 году до нашей эры известный римский император Юлий Цезарь приказал создать календарь, в котором год начинался с 1 января. Дата была выбрана не случайно: именно в указанном году 1-го января астрономически наступило новолуние − впервые после зимнего солнцестояния.

С течением времени менялись империи и религии, вследствие чего на протяжении столетий во многих странах менялась и дата празднования Нового года.

В Украине земли, входившие в Великое княжество Литовское, а позже – в Речь Посполитую, также начали праздновать Новый год 1 января, следуя римской культуре. Произошло это на рубеже 13-14 веков. Уже в составе Российской империи праздновать Новый год начали по указанию императора Петра І.

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Всемирный день семьи

Первый день года знаменуется важным событием — Всемирным днем семьи в Украине и мире. Это особая дата, подчеркивающая важность семейных отношений, гармонии и взаимной благодарности между близкими людьми. Праздник демонстрирует, как семейные ценности способны объединять человечество несмотря на различные культуры и расстояния, напоминая о нашем месте в большой мировой семье. Начало года естественным образом пробуждает чувство обновления и надежд, которые Всемирный день семьи делает еще более глубокими и значимыми.

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Всемирный день мира и молитв за мир

Первое января также отмечают как Всемирный день мира и молитв за мир. Эта традиция берет начало в 1968 году, когда ее учредил Папа Павел VI. С тех пор этот день приобрел особое значение не только для Католической церкви, но и для всего мирового сообщества. Он посвящается медитациям, молитвам и призывам о мире, а также укреплению единства между разными народами. Ежегодно глава Католической церкви определяет главную тему Всемирного дня мира, освещающую самые острые вызовы современности. Символично, что именно первый день года выбран для этого праздника, ведь он олицетворяет возможность нового старта, веру в лучшее будущее и стремление к позитивным изменениям. Этот день подчеркивает важность личного вклада каждого человека в построение мирного сосуществования, поскольку большие преобразования начинаются с небольших индивидуальных усилий.

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Выдающиеся личности, рожденные 1 января

В этот день появились на свет:

1449 — Лоренцо де Медичи, выдающийся флорентийский правитель, меценат искусства и литературы.

1467 — Сигизмунд I Старый, властитель престолов Литвы и Польши.

1863 — барон Пьер де Кубертен, выдающийся французский историк, педагог, литератор, создатель современных Олимпийских игр.

1895 — Эдгар Гувер, выдающийся американский криминалист, правовед, общественный деятель, основатель Федерального бюро расследований.

1909 — Степан Бандера, выдающийся украинский политический лидер, теоретик украинского национального движения.

1939 — Мишель Мерсье, легендарная французская киноактриса.

1919 — Джером Дэвид Сэлинджер, знаменитый американский литератор.

1919 — Рокки Грациано, выдающийся американский спортсмен-боксер.

1947 — Владимир Титов, космонавт советской эпохи.

1960 — Георгий Делиев, талантливый украинский актер, режиссер, мастер комедийного жанра.

1978 год — уроженец Симферополя, защитник Украины в звании прапорщика, погибший во время захвата симферопольского фотограмметрического центра, первая жертва российской агрессии в войне против Украины Сергей Кокурин;

1986 год — талантливая украинская писательница Виктория Амелина;

1991 год — доблестный офицер украинской армии, участник боевых действий на Донбассе, удостоенный звания Героя Украины Василий Божок.

Знаменательные события 1 января

Значимые моменты истории Украины и мира, датированные 1 января: