Ключевые моменты:

21 января во всех регионах Украины вводятся почасовые отключения электроэнергии по распоряжению «Укрэнерго».

В Одессе и части Одесской области продолжаются аварийные отключения вне графиков из-за повреждений оборудования.

Стабилизационные отключения будут применяться только там, где это позволяет состояние электросетей.

Графики могут меняться в течение дня, актуальную информацию советуют проверять на ресурсах ДТЭК.

Как сообщает компания ДТЭК, завтра стабилизационные отключения будут действовать только в части Одесской области и только там, где это позволяет состояние электросетей.

«В Одессе, части Одесского района и отдельных районных центрах области действуют аварийные отключения не по графику. Причина – повреждение оборудования из-за вражеских атак», – отмечают в компании.

Напомним, в ночь на 20 января во время вражеского обстрела был значительно поврежден энергетический объект ДТЭК «Одесские электросети». Это уже четвертая атака на данный объект за последнее время.

В ДТЭК предупреждают: если «Укрэнерго» сменит команду, графики тоже изменятся. Поэтому их просят проверять в течение дня, особенно перед важными делами.

Проверить актуальные данные можно:

на сайте компании ДТЭК «Одесские электросети»;

в группе Viber;

в чат-боте в Telegram.

