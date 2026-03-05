Ключевые моменты:

Света не будет целый день

По информации ДТЭК Одесские электросети, 6 марта с 09:00 до 19:00 энергетики компании будут выполнять аварийный ремонт оборудования. Соответственно, в это время будет отключение электроэнергии в некоторых районах Одессы: частично Хаджибейский и Пересыпский.

Добавим, что объекты критической инфраструктуры будут снабжены электроэнергией. К слову, в случае объявления воздушной тревоги сроки выполнения работ могут быть продлены.

После завершения работ энергетики будут постепенно возвращать свет в дома горожан и этот процесс потребует дополнительного времени.

