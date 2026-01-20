Ключевые моменты:

Одессе продолжаются аварийно-восстановительные работы после атак на энергетику.

Специалисты ДТЭК «Одесские электросети» работают круглосуточно: ремонтируют воздушные и кабельные линии, оборудование и энергообъекты.

Работы ведутся в сложных погодных условиях.

Атаки на энергосистему повторяются, но восстановление не прекращается.

В компании рассказали, что энергетики работают непрерывно – днем и ночью, под ледяным ветром, в мороз и непогоду. Чтобы как можно быстрее вернуть свет и тепло в дома одесситов специалисты чинят воздушные и кабельные линии, ремонтируют оборудование, восстанавливают энергетические объекты.

В компании подчеркивают, что атаки на энергетику повторяются, однако работы не прекращаются ни на минуту.

«Одесситы, мы вместе. Понимаем вашу усталость от холода и тревогу, которые приносит каждый час без света. Враг снова и снова пытается разрушить энергетику и погрузить нас во тьму. Но мы держимся и не отступаем!

…Все эти усилия – ради вас, ради тепла, безопасности и жизни в каждом доме.

Спасибо за выдержку, поддержку и доверие. Вместе выстоим», – отметили в ДТЭК.

Напомним, сегодня в Одесской области действуют графики стабилизационных отключений электроэнергии. В то же время, в самой Одессе продолжаются аварийные отключения.