Аграрии Одесской области адаптируются к изменениям

Аграрные хозяйства Одесской области все чаще приспосабливаются к изменению климата, руководствуясь научными советами. В настоящее время аграрии расширяют посевы озимых и засухоустойчивых яровых культур, добавляют к севооборотам бобовые и нетрадиционные растения, переходят на методы сохранения почвы, как mini-till, no-till, strip-till и vermi-till.

По информации директора Института климатически ориентированного сельского хозяйства НААН, доктора сельхознаук Раисы Вожеговой, аграрии все больше учитывают температуру почвы и доступную влагу, сеют ранней весной, чтобы воспользоваться запасами влаги. Именно поэтому они выбирают коротковегетационные и устойчивые к стрессу сорта, избегают рискованных гибридов для южных регионов, акцентируют внимание на зимостойкости и жаростойкости, а не только на максимальной урожайности.

Она подчеркнула, что в больших и мощных хозяйствах распространяются mini-till. Добавим, что mini-till, или минимальная обработка почвы — это бесплужная технология в аграрной сфере, которая предусматривает поверхностное смешивание только верхних слоев грунта (обычно на глубину 5-15 см) без переворачивания пласта.

В целом этот метод сохраняет пожнивные остатки на поверхности, уменьшает эрозию, расход топлива и количество проходов техники, улучшает структуру почвы и накопление влаги.

Правда, повсеместная и системная адаптация еще не везде: малые производители часто ограничены в доступе к консультациям, метеоинформации и технике, не всегда могут обновить оборудование.

Директорка Института климатически ориентированного сельского хозяйства НААН отметила, что некоторые решения принимаются поздно, после убытков, без учета сценариев засухи, жары или холодной весны. В целом Одесская область продвигается к климатической адаптации, но резерв для развития огромен.

Она привела примеры лидеров: ФХ Стоянов А.А (с. Кирнички), СФХ «Балканы» (г. Сарата), СХ В.В. Плакушенко (с. Гребеник), ФХ «Гранат» (с. Гвоздавка вторая). Эти хозяйства перешли на почвосохраняющие технологии (mini-till, no-till, strip-till, vermi-till) и сознательно отказались от глубокой вспашки.