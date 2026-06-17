Ключевые моменты:

В Одессе и по всей Украине работодатели испытывают острый дефицит кадров, несмотря на высокий уровень безработицы.

Больше всего не хватает водителей, швей, электромонтеров, слесарей, медиков, продавцов, кассиров и баристов.

Причинами кадрового кризиса стали война, мобилизация, выезд украинцев за границу и нехватка квалифицированных специалистов.

Одесский рынок труда во многом зависит от сферы услуг, логистики и сезонного туристического бизнеса.

Летом в Одессе резко растет спрос на персонал в сфере обслуживания, а осенью многие сезонные вакансии исчезают.

Вакансий много, а работать некому

Одесский рынок труда, как и общеукраинский, продолжает ощущать серьезный кадровый дефицит. Несмотря на большое количество людей без работы, предприятия все чаще сталкиваются с нехваткой персонала и не могут закрыть открытые вакансии.

По информации Государственной службы занятости, самый большой спрос сегодня наблюдается на представителей рабочих профессий. По всей стране не хватает швей, электромонтеров, слесарей и водителей. К слову, именно для водителей открыто почти семь тысяч вакансий.

Кроме того, дефицит кадров ощущается и в медицинской сфере — работодатели активно ищут семейных врачей и терапевтов. А вот в сфере торговли и ресторанного бизнеса наиболее популярны продавцы, кассиры и баристы.

Хотя больше всего вакансий традиционно сосредоточено в Киеве, Львовской и Ивано-Франковской областях, проблема нехватки работников актуальна и для Одессы, где бизнес также конкурирует за квалифицированных специалистов.

По словам экономиста Олега Устенко, украинский рынок труда оказался в парадоксальной ситуации: высокий уровень безработицы сочетается с острым дефицитом рабочей силы. По международным оценкам, без работы могут находиться около 1,1 миллиона украинцев, в то время как работодатели не способны заполнить до 70% имеющихся вакансий.

Эксперт объясняет это несколькими факторами: выездом части трудоспособного населения за границу после начала полномасштабной войны, мобилизацией и несоответствием между требованиями работодателей и квалификацией кандидатов.

В результате, из-за кадрового голода предприятия вынуждены повышать зарплаты, улучшать условия труда и предлагать дополнительные бонусы для привлечения персонала. В некоторых отраслях уже начали привлекать иностранных работников, в частности к строительству, ремонту дорог и других сфер, где недостаток кадров особенно ощутим. Добавим, что иностранные работники преимущественно занимают те вакансии, на которые не удается найти украинских кандидатов.

Экономисты прогнозируют, что тенденция к повышению зарплат сохранится и дальше, ведь борьба работодателей за квалифицированных работников только усиливается. В то же время для долгосрочного решения кадровой проблемы Украине необходимо создавать условия для возвращения выехавших за границу граждан.

Что касается нашего города, одесский рынок труда остается одним из самых динамичных в Украине, ведь в значительной степени зависит от сферы услуг, логистики и сезонного бизнеса. Из-за войны, автоматизации и изменения в экономике все больше людей выбирают временную работу или объединяют несколько видов занятости.

Добавим, что наибольшим спросом в Одессе пользуются продавцы, администраторы, официанты, курьеры и работники складов. Летом из-за туристического сезона резко растет потребность в персонале, а осенью многие вакансии исчезают, заставляя людей искать новую работу.

Кстати, несмотря на сокращение части портовой логистики из-за войны войны, эта сфера остается важной для Одессы.

Эксперты также отмечают постепенное влияние автоматизации: кассы самообслуживания, онлайн-сервисы и цифровые технологии сменяют привычные профессии. В результате одесситы все чаще меняют место работы, ищут подработки и предпочитают гибкий график вместо многолетней работы в одной компании.

Ранее мы сообщали, что студенты в Одессе выбирают кофейни и курьерство вместо постоянной работы.

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