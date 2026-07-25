Ключевые моменты:

Официальное трудоустройство гарантирует социальную защиту и трудовые права

Дополнительные обязанности оплачиваются только после письменного оформления

За дезинфекцию и работу в ночное время предусмотрены законные доплаты

Нарушение трудовых прав можно обжаловать через Государственную службу Украины по вопросам труда или суд

Трудовые права работников сферы уборки регулируются Кодексом законов о труде Украины, постановлением Кабинета Министров №1298 об оплате труда отдельных категорий работников, а также законодательством об охране труда. Именно эти документы определяют порядок оформления трудовых отношений, оплату сверхурочной и ночной работы, доплаты за использование дезинфицирующих средств и совмещение должностей. Если права работника нарушены, он может обратиться в Государственную службу Украины по вопросам труда или защищать свои интересы в суде. О важнейших гарантиях, которые должна знать каждая уборщица, рассказывает профессиональный юрист Виктория Гусакова, которая много лет сотрудничает с «Одесской жизнью».

Официальное трудоустройство — главная гарантия

Прежде всего необходимо позаботиться об официальном оформлении. Работодатель обязан заключить трудовой договор и издать приказ о приеме на работу.

Иногда вместо трудового договора предлагают заключить гражданско-правовой. Также работников могут склонять к бесплатной стажировке или «испытательному сроку», не оформленному документально. Соглашаться на такие условия не стоит.

Только официальное трудоустройство гарантирует оплачиваемый отпуск, больничные, страховой стаж, социальные выплаты и защиту при увольнении.

Рабочий день имеет четкие границы

По закону нормальная продолжительность рабочего времени не должна превышать 40 часов в неделю.

До начала работы работодатель обязан сообщить работнику:

какую площадь необходимо убирать;

перечень помещений;

график работы;

время начала и окончания смены;

как часто необходимо проводить уборку.

Особое внимание стоит уделить перечню помещений. На практике после приема на работу уборщицам нередко постепенно добавляют новые кабинеты, склады, коридоры или даже территорию возле здания без какой-либо доплаты. Если объем работы увеличивается, это должно быть оформлено приказом и дополнительно оплачиваться.

Моющие и дезинфицирующие средства, перчатки, спецодежду и другой инвентарь обязан предоставить работодатель. Если работника заставляют покупать все это за собственные средства, он вправе требовать компенсацию или обратиться в контролирующие органы.

Как защитить себя

Во время работы стоит придерживаться нескольких простых правил:

сверяйте поручения руководства со своей должностной инструкцией;

не выполняйте обязанности других работников без приказа и доплаты;

проверяйте, отражены ли доплаты за совмещение в табеле;

отказывайтесь от опасной работы, если не прошли соответствующий инструктаж;

не соглашайтесь выполнять работу грузчика или другие обязанности, которых нет в вашей должностной инструкции.

Также помните: при восьмичасовом рабочем дне вы имеете право на перерыв для отдыха и питания продолжительностью до двух часов. Это время не входит в рабочее, и работодатель не вправе требовать, чтобы вы оставались в постоянной готовности выполнять его поручения.

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