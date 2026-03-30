Ключевые моменты:
- На популярные вакансии (бариста, официанты) — конкуренция до 5–10 человек на место, даже если пишут «без опыта»
- Молодежь часто заходит в профессию «в обход» — через смежные должности
- Курьерская работа стала самым простым способом быстрого заработка без собеседований и резюме
- Вакансий много, но часть из них годами не закрывается из-за низких зарплат
Мы подготовили эту статью на основе собственных интервью с одесскими студентами, которые сейчас ищут работу, в частности с Максимом, который рассказал о конкуренции на вакансию бариста и реальных условиях трудоустройства.
Свой комментарий также дала представительница платформы по поиску работы Оксана Петрик, которая подтвердила тенденцию: несмотря на большое количество вакансий, особенно в государственном секторе, молодежь не готова работать за зарплаты 6–10 тысяч гривен.
Ситуацию на рынке труда исследовали через открытые источники — сайты вакансий и сезонные предложения работодателей в Одессе. Анализ показывает, что спрос на работников резко возрастает с марта в связи с подготовкой к туристическому сезону: активизируются кафе, отели и пляжная инфраструктура.
Как одесские студенты ищут работу
В Одессе начинается сезон, когда молодежь массово выходит на поиски работы. Студенты заканчивают обучение, впереди лето, а вместе с ним — шанс заработать деньги. Вакансий в городе действительно много, но очень быстро выясняется: найти «ту самую» работу значительно сложнее, чем кажется на первый взгляд.
Современный рынок труда для молодежи устроен гораздо хитрее, чем кажется сначала. Вакансий действительно много. Сайты пестрят объявлениями — нужны бариста, официанты, продавцы, администраторы, операторы, курьеры. Кажется, только протяни руку. Но на самом деле оказывается, что на популярные места выстроилась очередь, «без опыта» не всегда означает действительно без опыта, а работа, которая выглядит «солидно», нередко проигрывает более простой вакансии, но со стабильным доходом.
Максим — студент, он уже два месяца ищет работу бариста.
– Вакансий много, но когда приходишь, оказывается, что на одно место претендуют по 5–10 человек. И в результате берут тех, у кого есть опыт. То есть формально без опыта можно, но фактически — нет, — говорит он.
До этого Максим работал на заправке, но решил сменить работу из-за учебы.
– Я учусь на дневной форме. Полный график просто не вытягиваю. Ищу что-то вечернее или на выходные, — рассказывает парень. — Один мой товарищ подрабатывает грузчиком в супермаркете только на выходные, имеет 10–12 тысяч гривен в месяц. Работа тяжелая, но таким образом можно уже не зависеть от родителей. К слову, его мама — учительница в школе, ее зарплата почти такая же. Поэтому такой приработок очень важен для их семьи. Но я не нашел вакансию грузчика только на выходные.
Как на самом деле заходят в профессию
На практике у молодежи чаще срабатывает другой вариант: в желаемую работу заходить «в обход».
– Еще один мой товарищ тоже хотел быть бариста. Его не брали. Тогда он устроился официантом. Работа также подходит студентам, ведь в большинстве своем — это вечерние часы. Работая, мой друг наблюдал за работой бариста, пробовал сам делать кофе и менее чем за год его перевели на желаемую должность. Теперь это уже совсем другой уровень и, конечно, другие деньги, — рассказал Максим.
Курьеры вместо «стабильной работы»
Параллельно все больше молодых людей выбирают совсем другой формат работы — курьерскую доставку.
Работа курьером для многих одесских студентов сегодня является, пожалуй, самым простым способом быстро начать зарабатывать. Здесь не спрашивают опыт, не требуют резюме и не заставляют проходить несколько этапов собеседований — достаточно зарегистрироваться в приложении, и уже через несколько дней можно выходить на смену. Главный плюс — гибкость: ты сам решаешь, когда работать, сколько часов и вообще выходить ли сегодня. Для тех, у кого есть велосипед и желание много двигаться, это еще и способ совместить работу с физической активностью.
Но у этой свободы есть и другая сторона — заработок нестабильный и напрямую зависит от количества заказов, погоды и даже настроения клиентов. В дождь или жару работа становится настоящим испытанием, а город вдруг превращается в бесконечный и изнуряющий маршрут. Кроме того, на такой работе нет ощущения защищенности: ты фактически работаешь сам на себя, без гарантий и стабильной ставки.
Почему молодежь не идет на «официальную работу»
И все же для многих молодых людей это компромисс, на который они сознательно идут, выбирая свободу, деньги и отсутствие четких правил.
– Я учусь на втором курсе — это уже тот период, когда подрабатывает больше половины одногруппников. Если честно, профессия бариста действительно интересна большинству, но реальность вносит свои коррективы, поэтому ребята садятся на велосипед и работают курьерами, — рассказывает Максим.
Такую ситуацию на рынке труда подтверждает Оксана Петрик, представительница одного из сайтов поиска работы.
– Мы видим много вакансий, особенно в государственном секторе. Но там зарплата обычно 6–10 тысяч гривен, и молодежи это просто не интересно, — говорит специалист. — Молодые люди мыслят иначе: они сравнивают. Если можно заработать те же деньги, работая курьером, и за меньшее количество часов — выбор очевиден. Именно поэтому возникает парадокс: вакансии в городе есть, но часть из них годами остаются незакрытыми.
Золотой сезон: когда в Одессе искать работу
С приближением лета ситуация меняется. В городе появляется больше сезонных вакансий — в кафе, на пляжах, в сфере обслуживания. Работников начинают искать уже в марте.
– Перед наступлением летнего сезона Одесса традиционно переходит в совсем другой режим, и это сразу ощущается на рынке труда, — рассказывает Оксана. — Открываются летние террасы, активизируются пляжные комплексы, гостиницы, бары и маленькие кофейни у моря, и вместе с этим резко растет спрос на персонал. Ищут официантов, барменов, поваров, администраторов, а также тех, кто готов выполнять более простую работу — от хостес до помощников на кухне. Часто это вакансии без жестких требований: работодатели готовы брать студентов и обучать уже на месте, потому что главное в сезон — быстро закрыть позиции и выдержать поток людей.
Но такие возможности требуют и немалых сил, ведь работа обычно изнурительная — долгие смены, большая нагрузка, минимум выходных и по 10–12 часов «на ногах». Хотя это действительно реальный способ быстро заработать за несколько месяцев, а для многих еще и получить первый опыт работы, после которого уже легче двигаться дальше.
Современные студенты в Украине учатся жить в условиях, в которых предыдущие поколения просто не жили — воздушные тревоги, отключения света, нестабильность. И при этом они продолжают учиться и параллельно искать подработку.
В то же время для большинства из них это не окончательный выбор. Студенты четко понимают: нынешняя работа — это временный этап, который дает финансовую независимость, опыт и понимание реального рынка.
Именно поэтому подработка для них — не альтернатива профессии, а способ удержаться на плаву сегодня и увереннее зайти в свою сферу завтра.
Эта статья является продолжением предыдущей публикации о особенностях рынка труда именно в Одессе.
Ранее мы рассказывали, как военное положение изменило трудовые права, нужно ли работать во время тревоги и при отсутствии света.
Читайте также: Срочный трудовой договор: в каких случаях вас уже не могут уволить