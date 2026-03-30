Ключевые моменты:

На популярные вакансии (бариста, официанты) — конкуренция до 5–10 человек на место, даже если пишут «без опыта»

Молодежь часто заходит в профессию «в обход» — через смежные должности

Курьерская работа стала самым простым способом быстрого заработка без собеседований и резюме

Вакансий много, но часть из них годами не закрывается из-за низких зарплат

Мы подготовили эту статью на основе собственных интервью с одесскими студентами, которые сейчас ищут работу, в частности с Максимом, который рассказал о конкуренции на вакансию бариста и реальных условиях трудоустройства.

Свой комментарий также дала представительница платформы по поиску работы Оксана Петрик, которая подтвердила тенденцию: несмотря на большое количество вакансий, особенно в государственном секторе, молодежь не готова работать за зарплаты 6–10 тысяч гривен.

Ситуацию на рынке труда исследовали через открытые источники — сайты вакансий и сезонные предложения работодателей в Одессе. Анализ показывает, что спрос на работников резко возрастает с марта в связи с подготовкой к туристическому сезону: активизируются кафе, отели и пляжная инфраструктура.

Как одесские студенты ищут работу

В Одессе начинается сезон, когда молодежь массово выходит на поиски работы. Студенты заканчивают обучение, впереди лето, а вместе с ним — шанс заработать деньги. Вакансий в городе действительно много, но очень быстро выясняется: найти «ту самую» работу значительно сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Современный рынок труда для молодежи устроен гораздо хитрее, чем кажется сначала. Вакансий действительно много. Сайты пестрят объявлениями — нужны бариста, официанты, продавцы, администраторы, операторы, курьеры. Кажется, только протяни руку. Но на самом деле оказывается, что на популярные места выстроилась очередь, «без опыта» не всегда означает действительно без опыта, а работа, которая выглядит «солидно», нередко проигрывает более простой вакансии, но со стабильным доходом.

Максим — студент, он уже два месяца ищет работу бариста.

– Вакансий много, но когда приходишь, оказывается, что на одно место претендуют по 5–10 человек. И в результате берут тех, у кого есть опыт. То есть формально без опыта можно, но фактически — нет, — говорит он.

До этого Максим работал на заправке, но решил сменить работу из-за учебы.

– Я учусь на дневной форме. Полный график просто не вытягиваю. Ищу что-то вечернее или на выходные, — рассказывает парень. — Один мой товарищ подрабатывает грузчиком в супермаркете только на выходные, имеет 10–12 тысяч гривен в месяц. Работа тяжелая, но таким образом можно уже не зависеть от родителей. К слову, его мама — учительница в школе, ее зарплата почти такая же. Поэтому такой приработок очень важен для их семьи. Но я не нашел вакансию грузчика только на выходные.

Как на самом деле заходят в профессию

На практике у молодежи чаще срабатывает другой вариант: в желаемую работу заходить «в обход».

– Еще один мой товарищ тоже хотел быть бариста. Его не брали. Тогда он устроился официантом. Работа также подходит студентам, ведь в большинстве своем — это вечерние часы. Работая, мой друг наблюдал за работой бариста, пробовал сам делать кофе и менее чем за год его перевели на желаемую должность. Теперь это уже совсем другой уровень и, конечно, другие деньги, — рассказал Максим.

Курьеры вместо «стабильной работы»

Параллельно все больше молодых людей выбирают совсем другой формат работы — курьерскую доставку.

Работа курьером для многих одесских студентов сегодня является, пожалуй, самым простым способом быстро начать зарабатывать. Здесь не спрашивают опыт, не требуют резюме и не заставляют проходить несколько этапов собеседований — достаточно зарегистрироваться в приложении, и уже через несколько дней можно выходить на смену. Главный плюс — гибкость: ты сам решаешь, когда работать, сколько часов и вообще выходить ли сегодня. Для тех, у кого есть велосипед и желание много двигаться, это еще и способ совместить работу с физической активностью.

Но у этой свободы есть и другая сторона — заработок нестабильный и напрямую зависит от количества заказов, погоды и даже настроения клиентов. В дождь или жару работа становится настоящим испытанием, а город вдруг превращается в бесконечный и изнуряющий маршрут. Кроме того, на такой работе нет ощущения защищенности: ты фактически работаешь сам на себя, без гарантий и стабильной ставки.

Почему молодежь не идет на «официальную работу»

И все же для многих молодых людей это компромисс, на который они сознательно идут, выбирая свободу, деньги и отсутствие четких правил.

– Я учусь на втором курсе — это уже тот период, когда подрабатывает больше половины одногруппников. Если честно, профессия бариста действительно интересна большинству, но реальность вносит свои коррективы, поэтому ребята садятся на велосипед и работают курьерами, — рассказывает Максим.

Такую ситуацию на рынке труда подтверждает Оксана Петрик, представительница одного из сайтов поиска работы.

– Мы видим много вакансий, особенно в государственном секторе. Но там зарплата обычно 6–10 тысяч гривен, и молодежи это просто не интересно, — говорит специалист. — Молодые люди мыслят иначе: они сравнивают. Если можно заработать те же деньги, работая курьером, и за меньшее количество часов — выбор очевиден. Именно поэтому возникает парадокс: вакансии в городе есть, но часть из них годами остаются незакрытыми.

Золотой сезон: когда в Одессе искать работу

С приближением лета ситуация меняется. В городе появляется больше сезонных вакансий — в кафе, на пляжах, в сфере обслуживания. Работников начинают искать уже в марте.

– Перед наступлением летнего сезона Одесса традиционно переходит в совсем другой режим, и это сразу ощущается на рынке труда, — рассказывает Оксана. — Открываются летние террасы, активизируются пляжные комплексы, гостиницы, бары и маленькие кофейни у моря, и вместе с этим резко растет спрос на персонал. Ищут официантов, барменов, поваров, администраторов, а также тех, кто готов выполнять более простую работу — от хостес до помощников на кухне. Часто это вакансии без жестких требований: работодатели готовы брать студентов и обучать уже на месте, потому что главное в сезон — быстро закрыть позиции и выдержать поток людей.

Но такие возможности требуют и немалых сил, ведь работа обычно изнурительная — долгие смены, большая нагрузка, минимум выходных и по 10–12 часов «на ногах». Хотя это действительно реальный способ быстро заработать за несколько месяцев, а для многих еще и получить первый опыт работы, после которого уже легче двигаться дальше.

Современные студенты в Украине учатся жить в условиях, в которых предыдущие поколения просто не жили — воздушные тревоги, отключения света, нестабильность. И при этом они продолжают учиться и параллельно искать подработку.

В то же время для большинства из них это не окончательный выбор. Студенты четко понимают: нынешняя работа — это временный этап, который дает финансовую независимость, опыт и понимание реального рынка.

Именно поэтому подработка для них — не альтернатива профессии, а способ удержаться на плаву сегодня и увереннее зайти в свою сферу завтра.

Эта статья является продолжением предыдущей публикации о особенностях рынка труда именно в Одессе.

