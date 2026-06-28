Ключевые моменты:

В Одесской области сейчас действует 562 разрешения на трудоустройство иностранцев — меньше, чем до полномасштабной войны.

Работодатель может пригласить иностранца только после прохождения установленной законом процедуры оформления разрешения.

Для иностранцев не предусмотрены отдельные льготы по зарплате — они получают оплату труда на тех же условиях, что и граждане Украины.

В центре занятости подчеркивают: главный приоритет — трудоустройство граждан Украины, прежде всего женщин и ветеранов после переподготовки.

Действительно ли иностранцы массово приезжают работать в Украину и вытесняют местных работников? Чтобы проверить распространенные утверждения, «Одесская жизнь» обратилась в Одесский областной центр занятости, проанализировала официальную статистику и действующие правила трудоустройства иностранцев.

Миф 1. Иностранцы массово едут на работу в Украину

На самом деле решение о трудоустройстве иностранного работника принимает работодатель. Он находит необходимого специалиста, подает в региональный центр занятости заявление и пакет документов, а также оплачивает оформление разрешения.

Центр занятости рассматривает заявление в течение семи рабочих дней. Разрешение выдается на срок от шести месяцев до трех лет с возможностью дальнейшего продления в зависимости от категории иностранного работника.

Однако на этом процедура не заканчивается: необходимо получить визу в консульском учреждении, которая дает право работать в Украине. На это могут уйти месяцы. Поэтому процесс трудоустройства достаточно длительный и не всегда завершается успешно, если не будет выдана виза или Государственная миграционная служба Украины не оформит иностранцу вид на временное проживание на срок действия разрешения.

По информации предприятий, которые пытались привлечь иностранных специалистов, положительный результат они получили лишь в 10–20% случаев.

Миф 2. Иностранцам гарантируют очень высокие зарплаты

Действительно, до 15 октября 2022 года работодатели были обязаны устанавливать иностранным работникам значительно более высокие зарплаты. Сейчас условия оплаты труда для граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства одинаковы. Заработная плата определяется трудовым договором и не может быть ниже установленного законом минимального размера (сейчас — 8647 гривен).

Миф 3. Мигранты вытесняют украинцев

Сейчас иностранцы приезжают преимущественно для выполнения физической работы. Их нанимают только в том случае, если работодатель доказал отсутствие необходимых кадров на украинском рынке труда. Поэтому говорить о конкуренции или вытеснении местных работников оснований нет.

По мнению министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексея Соболева, пока продолжаются боевые действия, массовой трудовой миграции в Украину быть не может. Однако кадровый дефицит усиливается: в образовании, медицине и рабочих профессиях не хватает специалистов, поэтому поиск решений становится одной из важных задач.

Мигранты в Одессе: какая ситуация сейчас?

— На сегодняшний день у нас действует 562 разрешения на работу иностранных специалистов, — говорит директор Одесского областного центра занятости Никита Коренев. — В 2021 году таких разрешений было более 800. То есть сейчас их меньше, чем до начала полномасштабного вторжения. Однако спрос на специалистов есть и будет расти. Это связано с войной, с тем, что многие люди выехали за пределы страны. Кадровый потенциал необходимо пополнять.

По словам специалиста, рынок труда области остается ориентирован прежде всего на поддержку и трудоустройство граждан Украины.

— Мы призываем работодателей работать именно с украинцами. Активнее привлекать женщин, ведь около 80% состоящих на учете в центре занятости — женщины. Также важно активнее вовлекать бывших военнослужащих, в том числе через программы переподготовки. По нашему мнению, лучше вложить средства в переподготовку граждан Украины, чем оплачивать труд иностранца, обеспечивать его жильем, питанием и социальной защитой. Но окончательное решение, конечно, принимает работодатель.

— В каких сферах и на каких должностях в Одессе работают иностранцы?

— Среди них есть руководители в сфере управления недвижимостью, производства и торговли. Также работают водители, продавцы, подсобные рабочие, менеджеры и строители. Приезжают они преимущественно из Турции, Узбекистана, Молдовы, Китая и Индонезии. Работодатели находят их самостоятельно. Как я уже говорил, иностранцев работает немного. Поэтому непонятно, почему вокруг этой темы столько обсуждений и откуда возникают опасения, что украинцы останутся без работы. На сегодняшний день такой угрозы нет.

Ранее мы рассказывали, почему работодатели не могут найти сотрудников в Одессе и других регионах.

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