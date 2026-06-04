Ключевые моменты:

В Украине зарегистрировали петицию о продлении срока оцифровки трудовых книжек.

Предлагается продлить переходный период до завершения военного положения и еще на 6 месяцев после его отмены.

Инициатива касается и одесситов, еще не подавших документы в Пенсионный фонд.

Среди причин – технические проблемы сервисов ПФУ и задержки с обработкой документов.

Действующий дедлайн для оцифровки трудовых книжек — 10 июня 2026 года.

Могут дать больше времени на оцифровку трудовых

Для жителей Одессы, еще не переведших свои трудовые книжки в электронный формат, могут продлить сроки подачи документов. Дело в том, что в Украине зарегистрировали петицию, которая предусматривает продление переходного периода для оцифровки трудовых книжек до завершения военного положения и еще на шесть месяцев после его отмены.

Соответствующее обращение было обнародовано на сайте Кабинета Министров Украины. Его автор предлагает внести изменения в действующее законодательство, регулирующее электронный учет трудовой деятельности работников.

Инициатор петиции отмечает, что украинцы, в том числе и одесситы, сталкиваются с рядом проблем: несовершенная работа электронных сервисов Пенсионного фонда и недостаточные разъяснения относительно процедуры подачи документов. Поэтому после отправки одного пакета документов пользователи часто не могут добавить новые файлы до завершения их обработки.

Также в обращении отмечается, что Пенсионный фонд не всегда успевает проверять скан-копии в установленные сроки. Кроме того, многие граждане, ныне находящиеся за границей, не имеют возможности предоставить свои трудовые книжки для оцифровки.

Еще одной причиной продления сроков называют необходимость исправления записей, уточнения данных и восстановления печатей в трудовых книжках. Поэтому многие работники и работодатели не успевают вовремя подготовить документы для проверки Пенсионным фондом.

Напомним, конечный срок для оцифровки трудовых книжек – 10 июня 2026 года. Если бумажная трудовая книжка будет потеряна после этой даты, стаж до 2004 года подтвердить может быть сложно. Передать документы в Пенсионный фонд можно онлайн через портал ПФУ или лично в сервисном центре.