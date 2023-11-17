Языковой скандал: румын возмутили учебники в одесских школах

Накануне румынские СМИ опубликовали новость о том, что на юге Одесской области, несмотря на договоренность, печатают новые школьные учебники «Молдавский язык» и «Молдавская литература», которые должны поступить ученикам осенью 2024 года.

Читайте также: Языковой скандал в Одессе: девушку увольняют с работы из-за общения на украинском

«Молдавский язык»

Понятие «молдавский язык» появилось во времена Советского Союза. Это фактически был кириллический вариант румынского языка.

Но 22 марта 2023 года в Молдове вступил в силу закон о признании румынского языка государственным вместо термина «молдавский язык».

В октябре власти Украины также решили отказаться от использования искусственного термина «молдавский язык» во время совместного заседания с румынским правительством.

Почему возмутились румыны

Этим возмутился глава Одесской областной национально-культурной румынской ассоциации «Бессарабия» Анатолий Попеску.

По его словам, в школы, где существуют классы с обучением на этом языке, до сих пор не поступало никаких указаний о том, что что-то изменилось, а само руководство школ принимать меры и менять название языка на румынский по собственной инициативе не рискует, опасаясь выговора или неблагоприятных последствий, ожидая решения «сверху».

На публикацию отреагировал премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, который рассказал, что разнервничался из-за этого и позвонил в Украину, чтобы узнать больше деталей.

Марчел Чолаку выразил раздражение этим фактом, напомнив об обещании киевского правительства отказаться от фразы «молдавский язык» и признать румынский язык единственным языком, на котором говорит румынское меньшинство в Украине.

Давайте, скажем, всю правду. Когда премьер-министр Украины Денис Шмигаль приехал в Бухарест, мы провели дискуссию по молдавскому языку и установили его как приоритет в румынской повестке дня. Украинская повестка дня имела другие приоритеты. (…) Я встречался с президентом Зеленским в Афинах, когда у меня была встреча с премьер-министром Мицотакисом, с премьер-министром Болгарии и с президентом Европейской комиссии. Во время разговора он сказал мне: я знаю, я сказал Денису об этой проблеме (…) Для меня нет никакой проблемы, это для меня не приоритет, я все понимаю, тем более что в Республике Молдова ситуация также изменилась, молдавского языка на нее территории больше не существует, есть только румынский язык, – сказал Марчел Чолаку.

Национальный Совет Румынов Украины в своем обращении к украинским властям отметил, что ничего не изменилось относительно удаления термина «молдавский язык» из учебного процесса румыноязычных классов в Одесской области. Организация также требует запретить использование термина «молдавский язык» на официальном уровне в Украине, рассматривая его как средство гибридного оружия и элемент советской, коммунистической и российской пропаганды.

Официальное заявление Министерства образования

Министерство заявило, что в Украине уже принято решение об использовании в Украине понятия «румынский язык» вместо понятия «молдавский язык».

Комментируя информацию о печати учебников по «молдавскому языку» в СМИ, МОН указало, что их утвердили к печати еще в мае, а основной тираж напечатали еще летом, до перехода на «румынский язык».

«Сегодня Министерство образования и науки Украины остановило любую дополнительную печать этих учебников. А также разрабатывает механизм замены ранее напечатанных экземпляров учебниками на румынском языке», – добавило министерство.

При этом МОН «отдельно отмечает», что все последующие акты правительства будут принимать с учетом договоренностей. Не уточняется – договоренности с кем. Кроме того, Минобразования отмечает, что «все государственные служащие, которые будут допускать нарушения решения правительства, будут дисциплинарно ответственными».