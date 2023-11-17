Мовний скандал: румунів обурили підручники в одеських школах

Напередодні румунські ЗМІ опублікували новину про те, що на півдні Одеської області, незважаючи на домовленість, друкують нові шкільні підручники “Молдавська мова” та “Молдавська література”, які мають надійти учням восени 2024 року.

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“Молдавська мова”

Поняття “молдавська мова” з’явилося за часів Радянського Союзу. Це фактично був кириличний варіант румунської мови.

Але 22 березня 2023 року в Молдові набув чинності закон про визнання румунської мови державною замість терміна «молдавська мова».

У жовтні влада України також вирішила відмовитися від використання штучного терміна “молдавська мова” під час спільного засідання з румунським урядом.

Чому обурилися румуни

Цим обурився голова Одеської обласної національно-культурної румунської асоціації “Бессарабія” Анатолій Попеску.

За його словами, до шкіл, де існують класи з навчанням цією мовою, досі не надходило жодних вказівок про те, що щось змінилося, а саме керівництво шкіл вживати заходів та змінювати назву мови на румунську за власною ініціативою не ризикує, побоюючись догани чи несприятливих наслідків, очікуючи рішення “згори”.

На публікацію відреагував прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку, який розповів, що рознервувався через це і зателефонував до України, щоб дізнатися більше деталей.

Марчел Чолаку висловив роздратування цим фактом, нагадавши про обіцянку київського уряду відмовитися від фрази “молдавська мова” і визнати румунську мову єдиною мовою, якою говорить румунська меншість в Україні.

Давайте, скажімо, усю правду. Коли прем’єр-міністр України Денис Шмігаль приїхав до Бухаресту, ми провели дискусію з молдавської мови та встановили її як пріоритет у румунському порядку денному. Український порядок денний мав інші пріоритети. (…) Я зустрічався з президентом Зеленським в Афінах, коли я мав зустріч з прем’єр-міністром Міцотакісом, з прем’єр-міністром Болгарії та з президентом Європейської комісії. Під час розмови він сказав мені: я знаю, я сказав Денису про цю проблему (…) Для мене немає жодної проблеми, це для мене не пріоритет, я все розумію, тим більше, що в Республіці Молдова ситуація також змінилася, молдавської мови на її території більше не існує, є лише румунська мова, – сказав Марчел Чолаку.

Національна Рада Румунів України у своєму зверненні до української влади зазначила, що нічого не змінилося щодо видалення терміну «молдавська мова» з навчального процесу румуномовних класів на Одещині. Організація також вимагає заборонити використання терміну “молдавська мова” на офіційному рівні в Україні, розглядаючи її як засіб гібридної зброї та елемент радянської, комуністичної та російської пропаганди.

Офіційна заява Міністерства освіти

Міністерство заявило, що в Україні вже ухвалено рішення про використання в Україні поняття «румунська мова» замість поняття «молдавська мова».

Коментуючи інформацію про друк підручників з “молдавської мови” у ЗМІ, МОН зазначила, що їх затвердили до друку ще у травні, а основний тираж надрукували ще влітку, до переходу на “румунську мову”.

“Сьогодні Міністерство освіти і науки України зупинило будь-який додатковий друк цих підручників. А також розробляє механізм заміни раніше надрукованих екземплярів підручниками румунською мовою”, – додало міністерство.

При цьому МОН окремо зазначає, що всі наступні акти уряду прийматимуть з урахуванням домовленостей. Не уточнюється – домовленості із ким. Крім того, Міносвіти зазначає, що “всі державні службовці, які допускатимуть порушення рішення уряду, будуть дисциплінарно відповідальними”.