Январь по-одесски: хмуро-праздничное посленовогодье

Новый год одесситы встретили, Рождество отпраздновали, а тут погода решила напомнить, что таки зима (скорее, хмурая поздняя осень). Ну чтобы эти январские погодные плюсы «за десять градусов» никого с толку больше не сбивали.
Погода и в самом деле хмурая, затяжные выходные закончились, рабочий понедельник разбудил нас утренним туманом, а позже — сыростью. Вышел «в город» — и на скамейке не присядешь: мокро.
Мы пробежались по центру города, когда уже почти все праздники (за исключением Старого Нового года) остались позади, а та же погода стала навевать хмурое настроение. Что искали? Искали ощущение праздника и «картинки» для поднятия настроения.
Кстати, еще раз зафиксировали все «центральные» елки. Во-первых, по причине все той же хмурой погоды многие из них и днем переливаются огнями. Во-вторых, совсем скоро и с ними, и с рождественско-новогодним убранством нам придется прощаться.
И, кстати, отметили, что многие одесситы действуют по принципу «у природы нет плохой погоды», или «праздники продолжаются».
Мокрый асфальт-плитка — не помеха. Хочется посидеть на скамейке в Горсаду, пусть даже мокрой — вытрем. И даже местный белый кот (или кошка) присел себе в самом сердце города на скамейке, не без любопытства наблюдая за прохожими.
А глаз так и ловит и украшенные елки, и новогоднее убранство, и праздничные фотозоны, словно пытается остановить время, которое неумолимо движется вперед.
Хмурое одесское последновогодье еще не совсем «после»: пусть даже закрыты многие ярмарочные павильоны на Приморском бульваре, зато из открытых доносится аромат глинтвейна и прочего готовящегося чего-то вкусненького. Дюк по-прежнему посматривает на корабль, установленный перед ним и наблюдает за новогодними волнами, которые преобразили Потемкинскую.
Да, посленовогодье выдалось погодно-хмурым. Лишь бы праздничным в душе!..
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Фото Марии Котовой