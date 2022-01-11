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Январь по-одесски: хмуро-праздничное посленовогодье

Январь по-одесски: хмуро-праздничное посленовогодье

Новый год одесситы встретили, Рождество отпраздновали, а тут погода решила напомнить, что таки зима (скорее, хмурая поздняя осень). Ну чтобы эти январские погодные плюсы «за десять градусов» никого с толку больше не сбивали.

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Погода и в самом деле хмурая, затяжные выходные закончились, рабочий понедельник разбудил нас утренним туманом, а позже — сыростью. Вышел «в город» — и на скамейке не присядешь: мокро.

Мы пробежались по центру города, когда уже почти все праздники (за исключением Старого Нового года) остались позади, а та же погода стала навевать хмурое настроение. Что искали? Искали ощущение праздника и «картинки» для поднятия настроения.

Кстати, еще раз зафиксировали все «центральные» елки. Во-первых, по причине все той же хмурой погоды многие из них и днем переливаются огнями. Во-вторых, совсем скоро и с ними, и с рождественско-новогодним убранством нам придется прощаться.

И, кстати, отметили, что многие одесситы действуют по принципу «у природы нет плохой погоды», или «праздники продолжаются».

Мокрый асфальт-плитка — не помеха. Хочется посидеть на скамейке в Горсаду, пусть даже мокрой — вытрем. И даже местный белый кот (или кошка) присел себе в самом сердце города на скамейке, не без любопытства наблюдая за прохожими.

А глаз так и ловит и украшенные елки, и новогоднее убранство, и праздничные фотозоны, словно пытается остановить время, которое неумолимо движется вперед.

Хмурое одесское последновогодье еще не совсем «после»: пусть даже закрыты многие ярмарочные павильоны на Приморском бульваре, зато из открытых доносится аромат глинтвейна и прочего готовящегося чего-то вкусненького. Дюк по-прежнему посматривает на корабль, установленный перед ним и наблюдает за новогодними волнами, которые преобразили Потемкинскую.

Да, посленовогодье выдалось погодно-хмурым. Лишь бы праздничным в душе!..

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Фото Марии Котовой

 

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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