Январь по-одесски: новогодняя Молдаванка

Второй день Нового года: погода шепчет, солнышко светит, тепло не по-зимнему. Поспешили мы пройтись по улочкам одесской Молдаванки, узнать, как наша старушка выглядит в эти новогодние дни.

Всю Молдаванку не обойдешь: большая она у нас. Заглянули мы на «кусочки» улиц Лазарева и Степовой, Михайловской и Дальницкой. Искали приметы Нового года на Алексеевской площади с ее обновленным одноименным сквером, побывали в сквере Гамова и на Мельницкой.

Молдаванка показалась ну очень притихшей, даже в обновленном Алексеевском сквере очень мало народа. Сидят себе местные по домам, гуляют не по Молдаванке, а где-то у моря или на Дерибасовской. Оживление отмечается только рядом с супермаркетами и прочими торговыми точками, которые открыты.

Не блистает старый район переливами новогодних витрин, но приметы Нового года мы. конечно, отыскали. На ул. Лазарева, например выставили нарядную елку — радуйтесь, люди.

Еще одну небольшую наряженную елку-красотку мы увидели… на крыше заведения под названием «Хутор». Очень даже креативненько получилось; опять же, никто не посягает ни на елочку, ни на ее украшения.

Ну а если вам нужна елка-красавица, то вам — в сквер Гамова. Кстати, тоже почти безлюдный.

Одесские дворы на Молдаванке неплохую новогоднюю погоду приняли как знак к срочной стирке: висит себе белье на веревках, вновь и вновь рисуя вечную картинку одесских двориков.

Из новшеств: исчезли с конечной 12-го трамвая у Алексеевского сквера деревянные грибочки-сиденья. Вместо них появился современный остановочный комплекс. А на Мельницкой (ближе к Степовой) установили новенькие подпорки для поддержки очередной опасной стены.

Магазин на Степовой утверждает, что именно здесь можно приобрести лучшую в Одессе чиабатту. А за Алексеевской площадью мы увидели «те еще праздничные» места, даже обнаружили какой-то скверик ужасающего вида.

Молдаванка ну очень разная, в эти дни заметно малолюдная, и все же новогодняя, а еще и по-своему шутливая — пусть даже «по-тихому»…

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Фото Марии Котовой