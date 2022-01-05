Одесса вечерняя: сказочный закат в центре накануне Рождества (фоторепортаж)

На отремонтированной улице Черняховского ломают «зубы» и паркуются как попало (фото) Одесская улица Черняховского, пережившая в прошлом году капитальный ремонт и новомодную реконструкцию, довольно быстро приобретает «уставший» вид, грустно констатируют в соцсетях горожане.

Ну, судите сами: то LED-светофор здесь «приболеет», то нано-лампочки велодорожной подсветки из строя выйдут, а теперь еще и антипарковочные ограждения от горе-водителей пострадали. ПОДРОБНЕЕ

Одесский Деволановский спуск: «живописный» январский фоторепортаж Деволановский спуск. Он же – одесская Канава… Впрочем, к концу 2022 года (если верить надписи на строительном щите) ее планируют облагородить. А сейчас здесь все еще продолжается капитальный ремонт и конца и края ему нет. ПОДРОБНЕЕ