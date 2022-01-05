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Одесса вечерняя: сказочный закат в центре накануне Рождества (фоторепортаж)

Одесса вечерняя: сказочный закат в центре накануне Рождества (фоторепортаж)

Чуть больше суток остается до светлого праздника Рождества Христова. И в канун праздника природа (а может и сам Бог, кто знает?) решила порадовать одесситов, подарив им неимоверно яркий и красочный закат.

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Как выглядел центр Одессы в нежно-розовых лучах заходящего солнца вечером среды, 5 января 2022 года, запечатлел корреспондент «Одесской жизни».

Неимоверно сказочный закат могли наблюдать сегодня одесситы! И Оперный театр, и новогодние инсталляции, и Ланжероновский спуск, и Одесский порт и даже стройка напротив порта – все заиграло в этих лучах в ином свете… Впрочем слова тут излишни – это надо просто видеть. Полюбуемся?

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Ранее «Одесская жизнь» показывала, как выглядит в лучах заходящего солнца площадь Толбухина.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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