Одесса вечерняя: сказочный закат в центре накануне Рождества (фоторепортаж)

Чуть больше суток остается до светлого праздника Рождества Христова. И в канун праздника природа (а может и сам Бог, кто знает?) решила порадовать одесситов, подарив им неимоверно яркий и красочный закат.
Как выглядел центр Одессы в нежно-розовых лучах заходящего солнца вечером среды, 5 января 2022 года, запечатлел корреспондент «Одесской жизни».
Неимоверно сказочный закат могли наблюдать сегодня одесситы! И Оперный театр, и новогодние инсталляции, и Ланжероновский спуск, и Одесский порт и даже стройка напротив порта – все заиграло в этих лучах в ином свете… Впрочем слова тут излишни – это надо просто видеть. Полюбуемся?
Ранее «Одесская жизнь» показывала, как выглядит в лучах заходящего солнца площадь Толбухина.
Другие фоторепортажи «Одесской жизни»:
- Одесский Деволановский спуск: «живописный» январский фоторепортаж;
- На одесской Соборке ставят новые фонари (фоторепортаж);
- Одесский бульвар Жванецкого открыт: знакомимся с обновлениями (фоторепортаж);
- Январь по-одесски: новогодняя Молдаванка;
- Активная и креативная: одесская Дерибасовская в первый день Нового года (фоторепортаж);
- Одесса предновогодняя: что происходит в старых двориках? (фоторепортаж).