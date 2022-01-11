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Афіша безкоштовних подій Одеси 11 — 13 січня

Афіша безкоштовних подій Одеси 11 — 13 січня

Поступово входимо до звичного робочого ритму. Але це не означає, що потрібно забути про події для душі. Більш того, ми вже привітали із святами друзів та рідних, тож є час зайнятися собою та самоосвітою. Саме для вас ми і підготували цей перелік цікавих та безкоштовних подій. 

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Що: Лекція. Антарктика. Вступ до спеціальності

Де: Онлайн 

Коли: 11 січня 17:45 

https://fb.me/e/1bPyDSWFN 

 

Що: Презентація книги «Державний заповідник Дніпрової пійми «Конча-Заспа»

Де: Онлайн 

Коли: 12  січня, 19:00

https://fb.me/e/1chOhG73o  

 

Що: Лекція: Старожитні українські святкові страви

Де: Одеська обласна бібліотека для юнацтва, Корольова, 46 

Коли: 13 січня, 11:00 

https://fb.me/e/2MF2Qwmak 

 

Що: Вручення премії ім. Гельмана

Де: Ланжеронівська, 2, Одеський літературний музей 

Коли: 13 січня, 13:00  

 

Що: Виставка “Знимок року”

Де: Віце-адмірала Жукова 7/9

Коли: 13 січня, 16:00 

​​https://fb.me/e/1sQKkBy56 

 

Що: “Зелена Одеса” на гастрономічний смак

Де: Грецька, 44, Кафе “Качка-прачка”

Коли: 13 січня, 16:00

https://fb.me/e/4jaBbkwzr 

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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