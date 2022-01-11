Афіша безкоштовних подій Одеси 11 — 13 січня

Поступово входимо до звичного робочого ритму. Але це не означає, що потрібно забути про події для душі. Більш того, ми вже привітали із святами друзів та рідних, тож є час зайнятися собою та самоосвітою. Саме для вас ми і підготували цей перелік цікавих та безкоштовних подій.
Що: Лекція. Антарктика. Вступ до спеціальності
Де: Онлайн
Коли: 11 січня 17:45
Що: Презентація книги «Державний заповідник Дніпрової пійми «Конча-Заспа»
Де: Онлайн
Коли: 12 січня, 19:00
Що: Лекція: Старожитні українські святкові страви
Де: Одеська обласна бібліотека для юнацтва, Корольова, 46
Коли: 13 січня, 11:00
Що: Вручення премії ім. Гельмана
Де: Ланжеронівська, 2, Одеський літературний музей
Коли: 13 січня, 13:00
Що: Виставка “Знимок року”
Де: Віце-адмірала Жукова 7/9
Коли: 13 січня, 16:00
Що: “Зелена Одеса” на гастрономічний смак
Де: Грецька, 44, Кафе “Качка-прачка”
Коли: 13 січня, 16:00