Афіша безкоштовних подій Одеси 11 — 13 січня

Афіша безкоштовних подій Одеси 7-9 січня Перші вихідні року. Різдво. На вулиці гарна сонячна погода. Чудовий привід, щоб провести час з родиною та близькими. Скористайтесь цим та насолоджуйтесь моментом, адже наступні святкові дня на нас чекають лише за два місяці. ПОДРОБНЕЕ

Афіша безкоштовних подій Одеси 28-30 грудня До Нового року залишилось… Тож розважальних подій буде не дуже багато – всі пішли на корпоративи. ПОДРОБНЕЕ

Афіша безкоштовних подій Одеси 24-27 грудня До Нового року залишилися лічені дні. Або тиждень. Задумайтесь – останній тиждень року! Частіше за всього він проходить в передноворічних клопотах – прибирання, закупка продуктів та подарунків, завершення важливих та мілких справ та проєктів. Здається, що час звузився настільки, що цей тиждень перетворився на один безкінечний день… Ми пропонуємо вам сповільнитися, видохнути, оглянутися та наповнити цей час за спілкуванням, прогулянками по святкових ярмарках та куштуванням глінтвейну. Ну і звісно відвідати класні та безкоштовні події, які ми для вас підібрали. ПОДРОБНЕЕ