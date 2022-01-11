За 10 дней одесситы обменяли на сладости полтысячи елок: адреса пунктов приема

Начиная с 1 января нового года, в Одессе вновь открылись 39 пунктов приема елок и сосен, где дерево можно обменять на сладости.
Об этом сообщали в пресс-службе Одесского городского совета.
Пункты приема организованы жилищно-коммунальными сервисами и управляющими компаниями.
Такая акция проходит в городе уже несколько лет подряд. За каждую елку, принесенную в специально оборудованное место, коммунальщики дают сладкий подарок.
По состоянию на утро 10 января в пункты приема одесситы сдали 517 елок и сосен для переработки. В дальнейшем все собранные деревья будут доставлены на территорию Коммунального предприятия «Горзелентрест» и переработаны на удобрения.
Пункты приема елок работают: с 09:00 до 16:00 в рабочие дни и с 09:00 до 15:00 по выходным.
Адреса пунктов приема елок:
- пр-т Александровский, 4 и 27;
- ул. Канатная, 19/21;
- ул. Большая Арнаутская, 18;
- ул. Александра Кутузакия, 28;
- ул. Десятого апреля, 2;
- ул. Нежинская, 28;
- ул. Княжеская, 4;
- ул. Малая Арнаутская, 7;
- ул. Большая Арнаутская, 83;
- ул. Транспортная, 8а;
- ул. Пироговская, 3;
- ул. Тираспольская, 13;
- ул. Педагогическая, 46а;
- ул. Шишкина, 52/2а;
- пр-т Небесной Сотни,4;
- ул. Героев Крут, 3;
- ул. Варненская,5/2;
- пр-т Адмиральский,9;
- ул. Академика Глушко, 22а и 1в;
- ул. Академика Королева, 63а;
- пр-т Небесной Cотни, 83;
- ул. Ильфа и Петрова, 27;
- ул. Архитекторская, 24;
- ул. Балковская, 199;
- ул. Средняя,47;
- ул. Болгарская,16;
- ул. Богдана Хмельницкого,64;
- ул. Космонавтов, 68;
- пр-т Адмиральский, 10;
- ул. Академика Филатова, 29б;
- ул. Генерала Петрова, 76;
- пр-т Гагарина, 23/5;
- ул. Дальневосточная, 6;
- ул. Атамана Чепиги, 9;
- ул. Высоцкого, 23;
- ул. Академика Заболотного, 12;
- ул. Марсельская, 5;
- ул. Лузановская, 67;
- ул. Черноморского казачества, 167.
Ранее мы сообщали, что в как и в прошлом, 2021 году, в этом январе Одессе будут обменивать новгодние елки и сосны на сладости.
Читайте также наш репортаж о том, как проходил такой обмен в прошлом году: Как на Черёмушках меняют ёлки на конфеты? (фото).
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Фото с сайта Одесского городского совета