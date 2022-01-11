Новости Одессы и Одесской области

За 10 дней одесситы обменяли на сладости полтысячи елок: адреса пунктов приема

За 10 дней одесситы обменяли на сладости полтысячи елок: адреса пунктов приема

Начиная с 1 января нового года, в Одессе вновь открылись 39 пунктов приема елок и сосен, где дерево можно обменять на сладости.

Подписаться

Об этом сообщали в пресс-службе Одесского городского совета.

Пункты приема организованы жилищно-коммунальными сервисами и управляющими компаниями.

Такая акция проходит в городе уже несколько лет подряд. За каждую елку, принесенную в специально оборудованное место, коммунальщики дают сладкий подарок.

По состоянию на утро 10 января в пункты приема одесситы сдали 517 елок и сосен для переработки. В дальнейшем все собранные деревья будут доставлены на территорию Коммунального предприятия «Горзелентрест» и переработаны на удобрения.

Пункты приема елок работают: с 09:00 до 16:00 в рабочие дни и с 09:00 до 15:00 по выходным.

Адреса пунктов приема елок:

  1. пр-т Александровский, 4 и 27;
  2. ул. Канатная, 19/21;
  3. ул. Большая Арнаутская, 18;
  4. ул. Александра Кутузакия, 28;
  5. ул. Десятого апреля, 2;
  6. ул. Нежинская, 28;
  7. ул. Княжеская, 4;
  8. ул. Малая Арнаутская, 7;
  9. ул. Большая Арнаутская, 83;
  10. ул. Транспортная, 8а;
  11. ул. Пироговская, 3;
  12. ул. Тираспольская, 13;
  13. ул. Педагогическая, 46а;
  14. ул. Шишкина, 52/2а;
  15. пр-т Небесной Сотни,4;
  16. ул. Героев Крут, 3;
  17. ул. Варненская,5/2;
  18. пр-т Адмиральский,9;
  19. ул. Академика Глушко, 22а и 1в;
  20. ул. Академика Королева, 63а;
  21. пр-т Небесной Cотни, 83;
  22. ул. Ильфа и Петрова, 27;
  23. ул. Архитекторская, 24;
  24. ул. Балковская, 199;
  25. ул. Средняя,47;
  26. ул. Болгарская,16;
  27. ул. Богдана Хмельницкого,64;
  28. ул. Космонавтов, 68;
  29. пр-т Адмиральский, 10;
  30. ул. Академика Филатова, 29б;
  31. ул. Генерала Петрова, 76;
  32. пр-т Гагарина, 23/5;
  33. ул. Дальневосточная, 6;
  34. ул. Атамана Чепиги, 9;
  35. ул. Высоцкого, 23;
  36. ул. Академика Заболотного, 12;
  37. ул. Марсельская, 5;
  38. ул. Лузановская, 67;
  39. ул. Черноморского казачества, 167.

Ранее мы сообщали, что в как и в прошлом, 2021 году, в этом январе Одессе будут обменивать новгодние елки и сосны на сладости.

Читайте также наш репортаж о том, как проходил такой обмен в прошлом году: Как на Черёмушках меняют ёлки на конфеты? (фото).

Еще новости Одессы по теме:

Фото с сайта Одесского городского совета

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
  • Новый год: как отмечают праздник в разных странах мира?
    Новый год: как отмечают праздник в разных странах мира?

    Наступление Нового года принято отмечать во всех странах мира, но в каждой из них этот праздник имеет собственные традиции. Где-то празднуют начало года летом, где-то вместо елок украшают пальмы, а где-то Новый год вообще встречать нельзя. Как же отмечают главное событие года в разных странах?

    ПОДРОБНЕЕ
  • Гороскоп-2022: что пророчат звезды — любовь, финансы, здоровье
    Гороскоп-2022: что пророчат звезды — любовь, финансы, здоровье

    Чего ждать каждому знаку зодиака в сферах любви, финансов и здоровья, на что можно рассчитывать и из-за чего не стоит грустить в новом году?

    ПОДРОБНЕЕ
  • Зачем мы празднуем Рождество: как рассказать ребенку о давней традиции
    Зачем мы празднуем Рождество: как рассказать ребенку о давней традиции

    Почему на макушке новогодней елки горит звезда? Почему младшая группа в детском саду называется «яслями»? Что такое Рождество?.. Если ваш ребенок задает подобные вопросы, настало время рассказать ему обо всех секретах Рождества Христова и традиций, связанных с этим праздником.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Как казаки Рождество и Новый год отмечали
    Как казаки Рождество и Новый год отмечали

    На дворе январь, и мы решили, что сейчас самое время поговорить о том, как казаки отмечали зимние праздники. Мы расскажем, что делали, что ели и пили, как веселились наши предки и так ли уж отличались тогдашние празднования от нынешних.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Самые ожидаемые события 2022 года
    Самые ожидаемые события 2022 года

    Вот мы и попрощались со сложным 2021 годом. Наступил 2022-й. Мы не знаем, каким он будет, но можем быть уверены: нас ждут множество заметных событий в эти 12 месяцев. Хотя и сложностей не избежать. Мировая экономика продолжает страдать от последствий пандемии, да и сам ковид еще не побежден. Обостряется противостояние между США и Китаем. Европу ждет бурный политический год, а Россия наращивает агрессию вокруг Украины.

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить