За 10 дней одесситы обменяли на сладости полтысячи елок: адреса пунктов приема

Начиная с 1 января нового года, в Одессе вновь открылись 39 пунктов приема елок и сосен, где дерево можно обменять на сладости.

Об этом сообщали в пресс-службе Одесского городского совета.

Пункты приема организованы жилищно-коммунальными сервисами и управляющими компаниями.

Такая акция проходит в городе уже несколько лет подряд. За каждую елку, принесенную в специально оборудованное место, коммунальщики дают сладкий подарок.

По состоянию на утро 10 января в пункты приема одесситы сдали 517 елок и сосен для переработки. В дальнейшем все собранные деревья будут доставлены на территорию Коммунального предприятия «Горзелентрест» и переработаны на удобрения.

Пункты приема елок работают: с 09:00 до 16:00 в рабочие дни и с 09:00 до 15:00 по выходным.

Адреса пунктов приема елок:

пр-т Александровский, 4 и 27; ул. Канатная, 19/21; ул. Большая Арнаутская, 18; ул. Александра Кутузакия, 28; ул. Десятого апреля, 2; ул. Нежинская, 28; ул. Княжеская, 4; ул. Малая Арнаутская, 7; ул. Большая Арнаутская, 83; ул. Транспортная, 8а; ул. Пироговская, 3; ул. Тираспольская, 13; ул. Педагогическая, 46а; ул. Шишкина, 52/2а; пр-т Небесной Сотни,4; ул. Героев Крут, 3; ул. Варненская,5/2; пр-т Адмиральский,9; ул. Академика Глушко, 22а и 1в; ул. Академика Королева, 63а; пр-т Небесной Cотни, 83; ул. Ильфа и Петрова, 27; ул. Архитекторская, 24; ул. Балковская, 199; ул. Средняя,47; ул. Болгарская,16; ул. Богдана Хмельницкого,64; ул. Космонавтов, 68; пр-т Адмиральский, 10; ул. Академика Филатова, 29б; ул. Генерала Петрова, 76; пр-т Гагарина, 23/5; ул. Дальневосточная, 6; ул. Атамана Чепиги, 9; ул. Высоцкого, 23; ул. Академика Заболотного, 12; ул. Марсельская, 5; ул. Лузановская, 67; ул. Черноморского казачества, 167.

Ранее мы сообщали, что в как и в прошлом, 2021 году, в этом январе Одессе будут обменивать новгодние елки и сосны на сладости.

Читайте также наш репортаж о том, как проходил такой обмен в прошлом году: Как на Черёмушках меняют ёлки на конфеты? (фото).

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Фото с сайта Одесского городского совета