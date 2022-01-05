Одесский Деволановский спуск: «живописный» январский фоторепортаж

Деволановский спуск. Он же – одесская Канава… Впрочем, к концу 2022 года (если верить надписи на строительном щите) ее планируют облагородить. А сейчас здесь все еще продолжается капитальный ремонт и конца и края ему нет.

В этом убедился фотокорреспондент «Одесской жизни», который спустился в Канаву, дабы запечатлеть, как выглядит это место в январе 2022 года.

Ранее мы сообщали, что в ноябре 2021 года ремонт Деволановского спуска добрался до улицы Еврейской, и что Канава уже не представляет из себя «непроходимые раскопы».

Итак, за два месяца, что мы здесь не были, можно сказать, что состояние спуска если и улучшилось, то не намного.

Груды камней и строительного мусора, обрезанные трубы и кабеля, зияющие развалины «грохнувшего» еще в феврале прошлого года здания – все это и не только в нашем фоторепортаже. Прогуляемся?

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