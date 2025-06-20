Ключевые моменты:

В Одессе убили семилетнюю Соломию Тарасюк;

Вечером 18 июня она исчезла со двора;

Днем 19 июня девочку нашли мертвой в подвале дома;

По подозрению в убийстве ребенка задержали 31-летнего жителя Одессы;

Мужчина признался, что задушил девочку в своей квартире, а тело вынес и спрятал.

Подробности убийства 7-летней девочки в Одессе

По данным полиции, предварительно девочка умерла от удушения, но точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Подозреваемый живет рядом с семьей ребенка. Девочка его знала, поэтому согласилась пойти к соседу домой, где он ее и убил. А чтобы замести следы, перевез тело за несколько кварталов, и бросил в подвале.

Видео с признаниями мужчины опубликовала Нацполиция Украины.

«Я ее душил, потом мне стало страшно, что она не дышит. И спрятал в сумку и в коробку. Коробку на другой район вывез», — говорит мужчина.

Известно, что мужчина был в розыске военкомата.Также есть информация, что фигурант — нездоров психически.

Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в умышленном убийстве ребенка и избрании меры пресечения. Ему грозит пожизненный срок.

Напомним, семилетняя Соломия пропала вечером 18 июня из двора. Об этом мать сообщила в полицию ночью.

Ребенка искали сотни волонтеров и полицейских. Вчера после обеда девочку, к большому сожалению, обнаружили мертвой.

Семья Соломии — переселенцы из Херсона, в поле зрения полицейских не попадала.

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