Ключевые моменты:
- В Одессе убили семилетнюю Соломию Тарасюк;
- Вечером 18 июня она исчезла со двора;
- Днем 19 июня девочку нашли мертвой в подвале дома;
- По подозрению в убийстве ребенка задержали 31-летнего жителя Одессы;
- Мужчина признался, что задушил девочку в своей квартире, а тело вынес и спрятал.
Подробности убийства 7-летней девочки в Одессе
По данным полиции, предварительно девочка умерла от удушения, но точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.
Подозреваемый живет рядом с семьей ребенка. Девочка его знала, поэтому согласилась пойти к соседу домой, где он ее и убил. А чтобы замести следы, перевез тело за несколько кварталов, и бросил в подвале.
Видео с признаниями мужчины опубликовала Нацполиция Украины.
«Я ее душил, потом мне стало страшно, что она не дышит. И спрятал в сумку и в коробку. Коробку на другой район вывез», — говорит мужчина.
Известно, что мужчина был в розыске военкомата.Также есть информация, что фигурант — нездоров психически.
Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в умышленном убийстве ребенка и избрании меры пресечения. Ему грозит пожизненный срок.
Напомним, семилетняя Соломия пропала вечером 18 июня из двора. Об этом мать сообщила в полицию ночью.
Ребенка искали сотни волонтеров и полицейских. Вчера после обеда девочку, к большому сожалению, обнаружили мертвой.
Семья Соломии — переселенцы из Херсона, в поле зрения полицейских не попадала.
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