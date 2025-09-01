Ключевые моменты:

В Измаиле прощаются с погибшим воином Александром Лавриненко;

С началом полномасштабного вторжения встал в ряды ВСУ добровольцем, воевал в горячих точках;

Похоронят Героя на Аллее Славы Нового кладбища.

Измаил прощается с Героем Украины – солдатом Александром Лавриненко, пулеметчиком взвода огневой поддержки 3-й штурмовой роты, который погиб в бою против российских оккупантов. Об этом сообщил мэр города Андрей Абрамченко.

Александр родился и вырос в многодетной семье в Измаиле. После школы работал, мечтал о собственном доме и семье. С началом полномасштабного вторжения он добровольцем встал на защиту Украины и воевал на самых горячих участках фронта, проявляя мужество и самоотверженность.

Герой отдал свою жизнь при выполнении боевого задания. В сердцах родных и побратимов он навсегда останется искренним, трудолюбивым человеком, который безгранично любил Родину. У него осталась молодая жена, с которой он поженился всего за месяц до гибели.

Городской совет и община Измаила выразили глубокие соболезнования семье и близким погибшего Защитника. Похороны Александра Лавриненко состоятся на Аллее Славы Нового кладбища.

