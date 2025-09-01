Ключевые моменты:
- Температура морской воды в Одессе и на побережье области 1 сентября будет держаться на уровне +20…+21°С.
- Воздух прогреется днем до +24-26°С, по области — до +29°С.
По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей,в понедельник, 1 сентября, температура морской воды в Одессе останется в пределах 20–21°С. Это комфортный показатель для купания в конце лета.
Днем воздух прогреется до 24–26°С, ветер южный, 7-12 м/с. Местами ожидается кратковременный дождь.
Волнение моря — легкое, уровень моря безопасный.
