Ключевые моменты:

Решение выдворить иностранца приняла Миграционная служба Одесской области по представлению полиции.

Поводом стал громкий конфликт 13 июня: директор заведения избил 68-летнюю одесситку, которая пожаловалась на пыль и шум от ремонта.

Документы турка признали недействительными и уничтожат, параллельно полиция расследует уголовное дело за хулиганство и побои.

После предания инцидента огласке сам ресторан «Туркуаз» на Дерибасовской показательно демонтировали.

Директора ресторана «Туркуаз» могут выдворить из Украины после драки

Громкий конфликт на Дерибасовской закончился для директора ресторана «Туркуаз» Йылдыза Угура потерей права на проживание в Украине. 58-летнего гражданина Турции лишили разрешения на иммиграцию и вида на жительство.

Такое решение Миграционная служба Одесской области приняла после инцидента 13 июня, когда в центре Одессы произошла драка между ним и 68-летней местной жительницей.

«13 июня 2026 года гражданин Турции Йылдыз Угур, 1968 года рождения, совершил правонарушение в отношении гражданки Украины Наталии Ивановны, 1958 года рождения. Он грубо нарушил общественный порядок, действуя из явного неуважения к обществу и применив физическое насилие», – отметили в ведомстве.

Реакция последовала быстро: Миграционная служба аннулировала гражданину Турции разрешение на иммиграцию в Украину.

Также отменен и вид на постоянное проживание – документ признают недействительным и изымают. Также сейчас рассматривается вопрос о выдворении иностранца из страны.

Что произошло на Дерибасовской

Конфликт произошел в субботу, 13 июня, в центре Одессы, на Дерибасовской. В тот день один из местных Teлеграм-каналов опубликовал видео с моментом конфликта между мужчиной и женщиной. На кадрах видно, как мужчина наносит удары женщине, после чего очевидцы разнимают участников. В публикации утверждалось, что на видео запечатлен директор ресторана «Туркуаз».

Позже в полиции уточнили, что поводом для конфликта между местной жительницей и директором ресторана стали ремонтные работы возле заведения. Женщина жаловалась на шум и пыль, которые, по ее словам, мешали жильцам.

По версии следствия, в какой-то момент конфликт обострился и перерос в драку.

Также в полиции сообщили, что обе стороны обращались с заявлениями. Следователи квалифицировали действия инициатора драки по статьям о хулиганстве и умышленном легком телесном повреждении и открыли уголовные производства.

После инцидента в сети появилось видеообращение владельца ресторана, который принес извинения за случившееся.

Мужчина заявил, что такое поведение для него нетипично и не соответствует его характеру. Также он извинился перед одесситами, в частности перед женщинами, подчеркнув, что уважает их и сожалеет о случившемся.

«Это тянется уже давно»

Как рассказала в комментарии «Суспільному» 68-летняя одесситка Наталья Ивановна, конфликт с заведением длится уже не первый год и обострился после ремонта возле ресторана.

По ее словам, рабочие проводили шумные работы с использованием оборудования для обработки камня, из-за чего в квартиры жильцов попадали пыль и грязь.

«Я сделала замечание, что, во-первых, суббота, выходной день, люди отдыхают. Они работали по мрамору, выполняли шумные работы. Кроме того, это были очень пыльные работы, а из-за сильного потока воздух пыль заносила в квартиры», – отметила женщина.

Также она сообщила, что во время конфликта получила травмы и сейчас проходит лечение:

«Мне сейчас закончили делать капельницу. У меня восемь препаратов. Очень опухшая левая сторона лица. Это даже сегодня зафиксировано в судебно-медицинской экспертизе. Очень болит голова».

Финал конфликта: ресторан «Туркуаз» демонтировали

После того как история получила огласку и вызвала общественный резонанс, ресторан «Туркуаз» на Дерибасовской демонтировали.

«Еще три дня назад здесь был турецкий ресторан, но после того как нашу украинскую женщину обидели, ресторана здесь больше не будет», – проинформировала с места событий известная одесская журналистка, телеведущая и блогер Тамара Короткова (Tamara News).

Напомним, ранее в Одесской области разоблачили шокирующую схему мобилизации.