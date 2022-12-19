Головная боль: когда терпеть опасно?

С головной болью все мы знакомы не понаслышке. Но одно дело – тяжесть в голове при резкой смене погоды, а другое – хронические интенсивные болевые ощущения. Какие виды головной боли бывают и при каких симптомах нужно срочно идти к врачу, рассказала терапевт высшей категории Анна Кондратьева.

От головной боли не застрахован никто

Головная боль – одна из самых распространенных жалоб, с которой люди обращаются к терапевтам. Она включает в себя все типы дискомфорта, которые сконцентрированы в области головы. Если обобщить, то это различные болевые ощущения, которые локализуются в районе висков, глаз, переносицы, затылка и могут быть тупыми, острыми, сверлящими, пульсирующими и сдавливающими. Симптомы способны появляться без явной видимой причины или как реакция на свет, шум, резкие звуки и другие раздражители.

Природа возникновения головной боли до конца не изучена. Считается, что ее могут вызывать как различные поражения мозга вследствие воспалительных процессов, так и психогенные причины (имеющие психическое или эмоциональное, а не физическое происхождение).

По статистике, от регулярной головной боли страдают 7 человек из 10, причем это могут быть мужчины и женщины, дети и пожилые люди.

Какой бывает головная боль?

По причине возникновения головную боль разделяют на два типа: первичную (более распространена) и вторичную.

В первом случае часто невозможно определить конкретную причину боли даже с помощью тщательной диагностики. И хотя такая головная боль бывает сильной, продолжительной и заметно ухудшает качество жизни, она не свидетельствует о серьезном заболевании. К этому типу относятся мигрени (интенсивные пульсирующие головные боли в одной половине головы), головная боль напряжения (тупая и монотонная, со сжимающим эффектом, возникающая из-за стресса, спазма мышц шеи, плеч и головы), и кластерная головная боль (приступ острой боли или жжения в области глаза). К первичным относятся также боли в голове, вызываемые кашлем и физической нагрузкой.

Вторичные головные боли – следствие других заболеваний. Они могут возникать при гипертонии, глаукоме, синусите, черепно-мозговых травмах, кровоизлиянии в мозг, коронавирусе, менингите, энцефалите, опухолях мозга и других опасных патологиях.

Когда стоит беспокоиться?

Срочного обращения к терапевту или неврологу требуют головные боли следующего характера:

резкие, нестерпимые или пульсирующие;

усиливающиеся на протяжении нескольких дней или недель;

нарастающие при физической нагрузке, кашле или чихании;

мешающие полноценному сну;

сопровождающиеся тошнотой и рвотой;

на фоне повышения температуры тела;

на фоне развития психических и неврологических расстройств (нарушение речи, координации; онемение, судороги).

Как диагностировать и лечить головную боль?

Для точной диагностики необходимо описать лечащему врачу (терапевту или неврологу) характер головной боли и сопутствующих симптомов. Помимо опроса и осмотра, специалист должен назначить ряд обследований и анализов. В каждом случае они индивидуальны, но могут включать электроэнцефалограмму (ЭЭГ), МРТ и КТ головного мозга, электрокардиографию (ЭКГ), рентгенографию черепа, ультразвуковую допплерографию (УЗДГ) сосудов шеи, общий анализ мочи и крови. Иногда требуются дополнительные консультации окулиста, эндокринолога, психотерапевта.

Терапия назначается в зависимости от типа головной боли и вызвавшей ее причины. При первичной боли устраняют основные факторы риска (стресс, недостаток сна, раздражители), назначают обезболивающие и седативные препараты, физиотерапевтические процедуры, массаж головы и шейно-воротниковой зоны, ЛФК.

При вторичной головной боли, прежде всего, необходимо установить патологию, спровоцировавшую ее возникновение. Помимо лечения основного заболевания, также применяются анальгетики и другие препараты, индивидуально назначенные врачом.

Как предупредить головную боль?

При склонности к любому типу головных болей рекомендуются простые меры профилактики:

исключите из рациона продукты с усилителями вкуса и консервантами, а также соленые и копченые блюда – они усиливают болевые ощущения;

выпивайте в день не менее двух литров чистой воды;

чаще проветривайте комнату, особенно перед сном;

спите около 8 часов в сутки, но не больше, так как избыток сна также приводит к вялости и головной боли;

не злоупотребляйте приемом обезболивающих препаратов – их передозировка провоцирует головную боль;

ежедневно минимум час проводите на свежем воздухе.

Ирина Лебединец

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