Главное о происшествии:

Агрессивный отдыхающий напал на военного, избил его металлической арматурой и начал душить.

У пострадавшего диагностировали сотрясение мозга, переломы носа и руки, а также множественные порезы лица.

В полиции заявляют об открытии уголовного производства.

Конфликт из-за русской музыки в Затоке: подробности нападения

Инцидент произошел еще 4 июля, однако огласку получил только сейчас. По словам жены пострадавшего действующего военного ВСУ Сергея, конфликт начался после того, как один из отдыхающих агрессивно отреагировал на обычную просьбу выключить российскую музыку.

В одесских Telegram-каналах распространяют подробности конфликта и фото пострадавшего военного.

Свидетели рассказывают, что он действовал с особой жестокостью: нанес военному несколько сильных ударов по руке и голове металлической арматурой, а затем принялся душить. Весь этот ужас происходил на глазах у двоих маленьких и напуганных детей защитника.

Сейчас Сергей находится в больнице Овидиополя на стационарном лечении.

Супруга избитого ветерана публично обвинила полицию Белгород-Днестровского района в бездействии. По ее словам, копы приехали, но «позабыли» вовремя допросить ключевых свидетелей и даже не проверили агрессора на алкогольное или наркотическое опьянение.

Полиция открыла уголовное производство

В Одесском областном главке полиции на обвинения отреагировали и сообщили, что дело внесли в ЕРДР. Уголовное производство открыли по ч. 1 ст. 122 УК Украины (умышленное средней тяжести телесное повреждение).

Официальная версия правоохранителей звучит сдержанно: между отдыхающими возник конфликт, в ходе которого один избил другого «металлической палкой» по голове. Потерпевший получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Сейчас полицейские ждут выводов судебно-медицинской экспертизы, которая должна официально определить степень тяжести травм бойца. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, сегодня в Одессе у здания мэрии второй раз за неделю собрались жители города, поддерживающие введение моратория на публичное использование русскоязычного культурного продукта. Именно этот вопрос должен был быть рассмотрен на сессии горсовета. Однако заседание было сорвано из-за отсутствия кворума.