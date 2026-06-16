Ключевые моменты:

В Одесской области разоблачили схему незаконного принуждения мужчин к мобилизации.

По данным следствия, к организации были причастны шесть чиновников районного ТЦК и трое представителей общественной организации.

Мужчин незаконно удерживали, избивали, запугивали и оказывали на них психологическое давление.

Что известно

Государственное бюро расследований заявило, что борьба с пытками, незаконным лишением свободы и превышением служебных полномочий остается одним из главных направлений его работы. В ведомстве подчеркивают, что даже во время военного положения мобилизационные мероприятия должны проводиться исключительно в соответствии с законодательством и соблюдением прав человека.

По информации следствия, в одном из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки в Одесской области действовала организованная схема незаконного принуждения граждан к мобилизации. К ее организации, по версии правоохранителей, были причастны шесть чиновников РТЦК.

Для поиска мужчин и сбора сведений о них, как утверждают следователи, они привлекли троих представителей местной общественной организации. В дальнейшем граждане незаконно доставлялись в центр комплектования и содержались там.

Сотрудники ДБР задокументировали многочисленные случаи жестокого обращения с задержанными. По данным расследования, мужчин избивали, запугивали и оказывали на них психологическое давление. Кроме того, следствие установило отдельные факты насильственных действий сексуального характера в отношении потерпевших.

Во время проведения обысков правоохранители изъяли резиновые дубинки, молотки и другие предметы, которые, по версии следствия, использовались для физического воздействия на граждан.

В настоящее время задержаны девять участников этой группы. Им сообщено о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины, касающимся пыток, незаконного лишения свободы и грабежа, совершенных организованной группой.

Суд избрал всем подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Также сотрудники Государственного бюро расследований открыли досудебное расследование из-за предполагаемого нарушения прав человека в государственном учреждении «Одесский следственный изолятор». Основанием для проверки стало видео, которое получило распространение в социальных сетях.

На записи зафиксировано, как один из заключенных заставляет другого мужчину ползать по полу и приносить тапочки зубами. По предварительным данным, пострадавшим может оказаться сотрудник одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Следователи ДБР проверяют подлинность видеоматериала, устанавливают всех участников происшествия, возможных свидетелей и выясняют обстоятельства инцидента.

По этому факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за превышение власти или служебных полномочий.

Напомним, в Одессе фиксируют случаи буллинга детей работников ТЦК из-за профессии их родителей. Школьникам якобы цепляли оскорбительные таблички с надписями по поводу ТЦК. Работники выражают обеспокоенность по поводу безопасности своих семей.