Ключевые моменты:

Журналист «Одесской жизни» посетил кафе «Вкус Крыма» и попробовал самые популярные блюда

В меню — чибереки, янтыки, плов, донеры, шашлык «Наполеон» и другие блюда крымскотатарской кухни

Заведение работает по принципам халяль и делает ставку на свежие продукты и традиционные рецепты

Автор рассказывает о вкусе блюд, ценах, атмосфере и о том, кому стоит заглянуть в это место

Крымскотатарская кухня чрезвычайно разнообразна, однако чибереки (чебуреки) и янтыки остаются самыми популярными блюдами. В Одессе мест, где можно попробовать настоящие чибереки, не так уж много. В прошлом году на Таирова появилось еще одно такое место с говорящим названием «Вкус Крыма». Алексей Овчинников наконец добрался до этого удаленного от центра города района и попробовал чибереки.

Внимание! Данный материал не является коммерческим. Все впечатления — личное мнение автора.

Я отношусь к тому поколению, которое знакомо не только с крымскотатарскими чибереками. В советские времена они ассоциировались с бюджетным перекусом. Их продавали на вокзалах, рынках и в студенческих столовых — пережаренные в старом фритюре, с толстым тестом, жирным свиным фаршем и большим количеством лука, который хрустел на зубах. Это было очень сытно и очень дешево. Мы были молоды, и наши крепкие желудки, казалось, могли переварить даже гвозди. И лишь во время летних поездок в Крым кто-то впервые узнавал, что существуют совсем другие чебуреки, а кто-то с нетерпением ждал отпуска именно ради того, чтобы попробовать их снова.

Кстати, нередко возникают споры о правильном произношении и написании: чебурек или чиберек. В переводе с крымскотатарского это означает «вкусный пирожок». Согласно современным нормам украинского языка допустимы оба варианта. Однако следует помнить, что слово «чебурек» — русифицированная калька, которая распространилась в СССР после перевода крымскотатарского языка на кириллицу. Сегодня крымские татары также используют оба варианта, но именно «чиберек» считается более аутентичным и уж точно не ассоциируется со свиным фаршем.

Разноцветные и даже с мороженым. Где в Одессе попробовать чебуреки?

Долгое время спрос на качественные чибереки и янтыки в Одессе оставался практически неудовлетворенным. Одним из заведений, куда за чебуреками без преувеличения съезжался весь город, была «Золотая подкова». Мы уже рассказывали, какие чебуреки готовят там сейчас и сколько они стоят.

В 2018 году в городе появились рестораны «Крым» и «Хаджибей» с качественной крымскотатарской кухней. Об этом мы также рассказывали в прошлом году. Заведения сети расположены на поселке Котовского, в центре города, а летом — и в Аркадии.

Мы также посетили кафе «Большая Чебуречная» на Черемушках в парке Марка Твена. Там можно попробовать разноцветные чебуреки с разными начинками и даже с мороженым. Об этом опыте мы подробно рассказывали в одном из предыдущих материалов.

В мае 2024 года на улице Королева, возле ТЦ «Панорама», открылось небольшое кафе «Вкус Крыма». Здесь все по-настоящему — владельцы придерживаются традиций халяль. Кстати, халяль — это не только о запретах, но и об использовании свежих и качественных продуктов.

«Вкус Крыма» — внешне очень простое кафе, которое не претендует на звание ресторана. Заказы принимают со стороны улицы, после чего их приносят на открытую площадку. Здесь все максимально просто: диваны из палет, столы и стулья. На столах нет ни цветов, ни скатертей. Есть второй этаж, но туда я не поднимался. Вечером кафе выглядит гораздо уютнее благодаря тысячам маленьких фонариков, словно окутывающих его.

Что в меню?

Меню кафе довольно интересное, здесь есть немало позиций, которых не встретишь даже в тематических ресторанах.

Шашлык «Наполеон» — запеченные слоями мясо, жир и говяжий фарш на мангале. Подается с соусом и питой — 250 грн.

Шашлык-сарма — голубцы, приготовленные на мангале на широком шампуре — 250 грн.

Шаурма с люля-кебабом — 220 грн.

Шаурма с куриным шашлыком — 220 грн.

Шаурма с мясным «Наполеоном» — 250 грн.

Шаурма с бараниной — 250 грн.

Плов — 180 грн.

Мясные сеты — 600–2000 грн.

Здесь также готовят первые блюда, а кроме того — пиццу, хот-доги, куриные стрипсы, картофель фри и дипы, которые особенно любят дети и молодежь. Все блюда можно взять с собой или заказать доставку.

Прошлым летом мы сняли видео о традициях крымских татар, в том числе с рецептом приготовления плова и кофе.

А как на вкус?

Знакомство с кухней я начал с классики — заказал два вида чебуреков и янтык. Кроме того, взял донер-кебаб с бараниной и бутылку айрана.

Меня предупредили, что блюда будут готовиться 15–20 минут. Так и получилось.

Подача чебуреков оказалась простой, но с небольшой интригой. Каждый чебурек положили в отдельный бумажный пакет и заклеили фирменной наклейкой. Внутри он лежал на бумажной тарелке. По вкусу это был классический сочный чебурек с говядиной (90 грн), среднего размера. Второй — с сыром и помидорами (110 грн) — оказался еще сочнее и сытнее. Классический янтык с говядиной (90 грн) был такого же размера и формы. Все три блюда объединяло правильно приготовленное тонкое тесто. Стоит отметить, что чебуреки и янтыки подаются без соуса.

Донер я уже не осилил и забрал домой. В кафе предлагают четыре варианта его приготовления. Я выбрал с бараниной (260 грн). Этот популярный восточный стритфуд подается в большой пышной лепешке, которую выпекают в тандыре. Лепешки владельцы заказывают в кафе узбекской кухни. Внутри — овощи, кусочки баранины и соус. Получилось очень вкусно и очень сытно. Если брать блюдо с собой, его аккуратно завернут в фольгу.

Общее впечатление

«Вкус Крыма» — кафе без изысканной посуды и модных интерьеров. Его можно рекомендовать тем, кто не гонится за внешним лоском, а ценит честные вкусы и доступные по нынешним временам цены. При этом лучше рассчитывать свои силы и съедать блюда сразу — позже они уже не производят такого впечатления. Гораздо лучше прийти сюда еще раз и заказать все свежеприготовленным.

У кафе также есть страницы в социальных сетях, где рассказывают не только об акциях и новых блюдах, но и знакомят подписчиков с традициями крымских татар и отвечают на популярные вопросы о халяльном питании.

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