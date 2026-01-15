Ключевые моменты:
- Украина и Италия подписали грантовое соглашение на 32,5 млн евро;
- Средства пойдут на реставрацию объектов в историческом центре Одессы;
- Также Италия профинансирует реконструкцию оросительных систем на юге Одесской области.
Грант от Италии на сохранение наследия Одессы
Верховная Рада Украины наконец-то одобрила ратификацию грантового соглашения между правительствами Украины и Италии. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк. Документ открывает путь к реализации масштабной программы по восстановлению и сохранению культурного наследия Одесского региона, и предусматривает безвозвратную помощь в размере 32,5 млн евро.
Грант был подписан 10 июля 2023 года в Риме, во время международной конференции по восстановлению Украины.
Программа охватывает исторический центр Одессы, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Средства пойдут на реставрацию таких объектов:
- Одесский национальный художественный музей,
- Музей западного и восточного искусства,
- Одесская областная филармония,
- Литературный музей,
- Дом Зонтага,
- Дворец бракосочетаний.
Это поможет сохранить уникальную архитектуру города и восстановить памятники, которые пострадали от войны или находятся в зоне риска.
Поддержка ирригации на юге Одесской области
Кроме культурной части, Верховная Рада также ратифицировала второе соглашение с Италией — проект «Поддержка эффективного использования водных ресурсов». Он предусматривает реконструкцию Татарбунарской и Килийской оросительных систем, что особенно актуально для аграрных районов Одесчины.
Напомним, для пострадавших от обстрелов жилых домов в Одессе действует программа восстановления. Подробности можно узнать по ссылке: Програма «єВідновлення» в Одесі: як відновити житло після обстрілів.