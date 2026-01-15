Ключевые моменты:

Украина и Италия подписали грантовое соглашение на 32,5 млн евро;

Средства пойдут на реставрацию объектов в историческом центре Одессы;

Также Италия профинансирует реконструкцию оросительных систем на юге Одесской области.

Грант от Италии на сохранение наследия Одессы

Верховная Рада Украины наконец-то одобрила ратификацию грантового соглашения между правительствами Украины и Италии. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк. Документ открывает путь к реализации масштабной программы по восстановлению и сохранению культурного наследия Одесского региона, и предусматривает безвозвратную помощь в размере 32,5 млн евро.

Грант был подписан 10 июля 2023 года в Риме, во время международной конференции по восстановлению Украины.

Программа охватывает исторический центр Одессы, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Средства пойдут на реставрацию таких объектов:

Одесский национальный художественный музей,

Музей западного и восточного искусства,

Одесская областная филармония ,

, Литературный музей,

Дом Зонтага,

Дворец бракосочетаний.

Это поможет сохранить уникальную архитектуру города и восстановить памятники, которые пострадали от войны или находятся в зоне риска.

Поддержка ирригации на юге Одесской области

Кроме культурной части, Верховная Рада также ратифицировала второе соглашение с Италией — проект «Поддержка эффективного использования водных ресурсов». Он предусматривает реконструкцию Татарбунарской и Килийской оросительных систем, что особенно актуально для аграрных районов Одесчины.

